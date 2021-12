Algérie: CAN 2021 / Belmadi - "Tout le monde va vouloir nous faire tomber"

Djamel Belmadi sait ce à quoi s'attendre au cours de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021). Championne en titre, l'Algérie sera l'ennemie à abattre, et son sélectionneur se prépare déjà en conséquence.

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi se prépare à vivre une CAN compliquée avec des adversaires qui vont élever leur niveau face à ses poulains. En conférence de presse ce jeudi, en marge de la préparation de sa sélection pour la CAN, le technicien s'est confié.

"Pour la CAN, nous sommes tenants du titre. Nous allons aborder la compétition avec ambition, parce que nous voulons rendre notre peuple heureux. Nous avons vu la joie retrouvée avec cette Coupe Arabe... Tout le monde va vouloir nous faire tomber, encore plus la Côte d'Ivoire qui est d'ores et déjà non qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Ils vont vouloir gagner cette CAN et tant mieux, nous, nous allons assumer... La pression du tenant du titre ne peut être que positive. Tu fais tout pour arriver à un certain niveau ou à un certain statut pour t'écrouler ensuite? Non!" " a déclaré Belmadi.

Malgré cette pression qui sera sur les épaules des champions de la précédente éditions, leur objectif au Cameroun reste le même, un nouveau sacre continental. Belmadi ne pense qu'à cela.

" Nous voulons rester haut, nous voulons rester forts... Aujourd'hui, j'ai faim de titres, envie qu'on respecte mon pays. Quand on voit notre drapeau pendant la Coupe Arabe... ce n'est pas du nationalisme bête et méchant, c'est l'envie de nous voir tout en haut. Cette flamme là m'anime" a-t-il ajouté.