Algérie/Gambie: CAN-2021 / Le match amical Algérie - Gambie pourrait être annulé

Doha — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a évoqué jeudi l'éventualité d'annuler le match amical, prévu samedi face à la Gambie à Doha, en raison "du nombre limité de joueurs" disponibles, dans le cadre des préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février).

"Avec toutes ces problématiques et la quasi impossibilité d'aligner une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche, nous réfléchissons à annuler le match amical face à la Gambie. Nous avons un nombre limité de joueurs, avec un certain niveau de forme et qui pourraient ne pas jouer les deux tests amicaux", a affirmé le coach national en conférence de presse tenue à Doha, en marge du stage précompétitif des "Verts" en vue du rendez-vous continental.

Avec la présence d'un seul gardien de but à Doha (Alexandre Oukidja, ndlr), Belmadi a appelé le portier du Paradou AC Abderrahmane Medjadel en renfort, en l'absence des deux autres portiers évoluant en Arabie saoudite, Raïs Mbolhi (Al-Ittifaq) et Mustapha Zeghba (Damac FC), retenus par leurs clubs.

"Deux choses compliquent énormément notre préparation : la pandémie de Covid-19 et la décision de la Fifa concernant la libération des joueurs européens le 3 janvier. Il y a d'autres joueurs infectés, mais le secret médical m'oblige à ne pas dire certaines choses".

Et d'enchaîner : "Je ne suis pas un magicien, je ne peux pas inventer des joueurs. Pour autant, nous ne sommes pas là pour pleurer. Je me dois de trouver des solutions et de positiver à chaque fois. Avoir la possibilité de sélectionner 28 joueurs pour la CAN est l'une des rares bonnes décisions de ceux qui nous dirigent".

Outre le test face à la Gambie, les champions d'Afrique disputeront un second match de préparation face au Ghana, mercredi à Doha, avant de s'envoler le jeudi 6 janvier à Douala à bord d'un vol spécial.

"Entre les indisponibilités, les protocoles, les joueurs qui arrivent au fur et à mesure sans parler des blessures, c'est délicat, oui. On a peut-être perdu un joueur important, on attend les examens et on en parlera plus tard", a-t-il conclu.

Logée dans le groupe E, l'Algérie entamera la défense de son titre le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).