Cameroun: " La vaccination a réduit le nombre d'hospitalisations "

interview

Dr Shalom Tchokfe Ndoula, secrétaire permanent du Programme élargi de vaccination.

Monsieur le secrétaire permanent, dans la lutte contre le Covid-19, l'année 2021 a été celle de l'introduction de la vaccination au Cameroun. Quel bilan ?

Le vaccin a été effectivement introduit. Malheureusement, on n'a pas atteint l'objectif ambitieux qu'on s'était fixé, qui était de couvrir 20% de la population. Plus de six mois après l'introduction du vaccin, nous n'en sommes qu'à 3% de la population totale et 6% de la population cible. Néanmoins, en ayant ciblé quelques personnes les plus vulnérables, la vaccination a permis de réduire le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19, notamment au cours de la troisième vague, où la courbe n'a pas beaucoup évolué par rapport aux précédentes.

On peut cependant affirmer que la majorité de personnes hospitalisées au cours de cette troisième vague n'était pas vaccinée. L'expérience a également prouvé que c'est au cours des campagnes élargies qu'on vaccine le plus, puisqu'on apporte le service vers les populations cibles. A cet effet, on s'est déployé dans toutes les communes et aires de santé pour avoir des sessions de dialogue avec tous les leaders et personnalités influentes. Résultat : on a obtenu un engagement politique sans précédent dans l'histoire de la vaccination. Car, pratiquement tous les leaders et tous les responsables traditionnels se sont mobilisés et ont prêché par l'exemple.

Nous sommes certes à plus de 607 357 personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire national. Mais ce chiffre est encore loin de l'objectif, en raison de nombreuses réticences. Comment convaincre la majorité de la population ?

Nous comptons convaincre cette partie de la population avec des arguments solides sur les avantages de la vaccination en cette phase de riposte contre la pandémie. Pour ce faire, nous allons maintenir les sessions de dialogue interactif afin de répondre à toutes les observations et de rassurer ceux qui hésitent encore. En guise de réponse, nous allons uniquement utiliser des données basées sur les cas factuels et probants au lieu d'utiliser la contrainte car, contreproductive.

La catégorie qui nous reste à convaincre demeure le personnel de santé. Ce sont les moteurs essentiels de la riposte. A ce titre, ils devraient mieux comprendre les bénéfices de la vaccination, tant sur le plan historique que scientifique. Nous comptons également lutter contre la désinformation dans cette gestion de la pandémie à Covid-19. Ce qui passe par la prise en compte des avis, opinions et des perceptions de chacun.

Cinq médicaments traditionnels améliorés ont été retenus au cours de cette année comme adjuvants au traitement du Covid-19. Est-ce le début d'une étroite collaboration avec les tradithérapeutes dans la riposte contre le coronavirus ?

La collaboration avec les acteurs de la médecine traditionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Nous travaillons ensemble bien avant la pandémie. Cependant, cette crise sanitaire a été une opportunité pour densifier cette collaboration. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour qu'il y ait une meilleure entente dans la logique où les deux médecines ont le même objectif : celui d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous parlons ici des essais cliniques qui s'imposent pour la mise au point des médicaments traditionnels. Afin qu'on ne soit pas seulement en train de parler d'adjuvant ou de médicament traditionnel, mais les référencer pour que les médecins les prescrivent en assumant l'entière responsabilité. Une étape qui nécessite beaucoup d'investissements.

Après ces trois campagnes élargies de vaccination, à quoi s'attendre dans les prochains mois ?

2022 sera encore plus intense que cette année en terme d'activités autour de la vaccination. Il faudra couvrir les personnes qui iront dans les stades. On mettra sur pied, dans les tous prochains jours, des équipes intégrées avec les testing et la vaccination en temps réel pour accélérer la vaccination avant le début de la CAN dans toutes les villes sélectionnées à cet effet. Nous allons par la suite organiser des campagnes élargies de vaccination tous les trois mois. Et comme il sera logistiquement difficile de couvrir tout le pays, nous allons scinder les régions en plusieurs blocs pour couvrir l'ensemble du pays en toute efficacité. En commençant par les zones les plus affectées par la pandémie. Les vaccins quant à eux seront disponibles à tout moment.

En 2022, s'achemine-t-on vers l'introduction d'une troisième dose de vaccin anti-Covid-19 ?

On attend encore l'avis des conseils consultatifs à ce propos. S'il introduction d'une troisième dose de vaccin anti-Covid-19 est retenue, il ne s'agira pas de reprendre le schéma vaccinal, mais le booster la ou les doses précédentes. Mais de façon générale, après une longue période de vaccination, il est conseillé de prendre une dose de rappel. Pour le moment, il revient au Conseil scientifique et au Groupe consultatif technique national sur le vaccination (Nitag) de se prononcer sur l'introduction d'une éventuelle troisième dose contre le Covid au Cameroun.