Cameroun: Cinéma camerounais - La relève est assurée

Cette année 2021 a été marquée par une mise en lumière particulière des cinéastes camerounais sur le plan national et international.

Pour " The Fisherman's Diary ", 2021 a commencé comme s'est terminée l'année 2020 : dans le succès. Multi-primé à travers le monde, le film produit par Kang Quintus et réalisé par Enah Johnscott a été choisi le 11 janvier dernier parmi les 93 productions présélectionnées par la prestigieuse académie des Oscars, basée aux Etats-Unis, dans la catégorie Meilleur film étranger. Il s'inscrivait ainsi dans l'histoire, en devenant le deuxième film camerounais à recevoir l'appel des Oscars au niveau des présélections, 41 ans après " Notre fille ", de Daniel Kamwa, produit en 1982. Ce long métrage qui promeut la scolarisation de la jeune fille, a insufflé un regain d'espoir pour le cinéma local, ceci quelque temps seulement après son entrée sur la célèbre plateforme de streaming mondial " Netflix ".

Le 7e art camerounais a également brillé au Festival panafricain du cinéma et de la télévision à Ouagadougou (Fespaco). En octobre dernier, " Bendskins " de Narcisse Wandji était ainsi en lice pour l'Etalon d'Or de Yennenga. De quoi confirmer la bonne santé du cinéma made in Cameroon, car après " Life Point " d'Achille Brice en 2017, puis " Les armes miraculeuses " de Jean-Pierre Bekolo, le pays de Bassek Ba Kobhio maintient sa place dans les candidats finalistes au prix le plus prestigieux du cinéma africain, le fameux Etalon d'Or.

Le prix n'a pas été ramené, mais cela confirme l'ascension d'une industrie du cinéma 237 qui ne cesse de grandir, encore et encore. Une vague de cinéastes ambitieux et créatifs venus de Buea, forment une niche impressionnante et produit des dizaines de films de qualité chaque année. A eux s'ajoutent des révélations de la partie francophone, guidés par leur passion et l'atteinte de leur objectif : produire de bons films autant consommables sur place qu'exportables. Des initiatives privées comme le " Ciné Club N'kah " pour la promotion des classiques du 7e art camerounais, les " Ateliers Mwinda ", le Yaoundé Film Lab, les Journées du jeune cinéaste, les LFC Awards de la réalisatrice Françoise Ellong, et des festivals tels que Yarha, le Festico, le First Short, entre autres, ont participé à cette émulation cinématographique en 2021.

Cette année, de nombreux acteurs, un des maillons forts de la chaîne du 7e art, ne sont pas laissés en retrait. Au contraire, ils ne cessent d'attirer les projecteurs sur leur pays. Aux derniers Sotigui Awards en novembre 2021, toujours à Ouagadougou au Burkina Faso, Emy Dany Bassong et Eshu Rigobert Tamwa, vus tous les deux notamment dans la série de l'heure : " Madame... Monsieur ", sont revenus avec les prix de la meilleure interprétation masculine et de la meilleure interprétation féminine. Les séries et webséries ont eu leur part belle cette année, avec une prolifération sur la Toile et sur petit écran.

La jeune génération de cinéastes locaux de plus en plus ambitieuse ne cesse de relever des défis. Leur talent est perceptible de par des initiatives comme celle engagée par les Ecrans Noirs (qui célébraient d'ailleurs leurs 25 ans d'existence cette année) depuis 2016, " 10 jours pour un film ", qui permet d'extirper la créativité et l'imagination de jeunes réalisateurs passionnés.