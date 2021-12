Cameroun: Voiries de Garoua - C'est nickel !

Lors de sa visite d'inspection lundi dernier, Célestine Ketcha Courtes a exprimé sa satisfaction après les travaux de construction et de réhabilitation des routes.

Vérifications au détail près. Ainsi peut-on qualifier la visite d'inspection du ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtes. Le dalot qui dessert les hôtels Bénoué, Relais Saint Hubert et les stades du Cenajes et de Roumdé Adjia est de nouveau fonctionnel. Ce pont a été réceptionné le 26 décembre dernier par le Minhdu. Par la même occasion, elle a inspecté les rues de Garoua.

Des routes ont été construites pour assurer la mobilité urbaine à Garoua pendant et après la Can. La route Djoumassi jusqu'au Pont de Gaschiga menant au Nigéria a été visitée le 27 décembre par le Minhdu. En ce qui concerne les rues de Marouaré, Laïndé, Poumpouré, Carrefour 6 et 7, Carrefour Vincent Aboubakar, Rue Aéroport, hôtel le Ribadou, Djamboutou, etc., tout est fin prêt, a-t-elle constaté.

L'éclairage public, le long de ces voies, est visible à travers les lampadaires installés. Les populations peuvent même vaquer aux occupations économiques la nuit, a relevé Célestine Ketcha Courtès. Les travaux de construction du marché de poulets et de bétail avancent à grands pas. " Entre mon dernier voyage à Garoua et aujourd'hui, c'est tout simplement fantastique. Le président de la République a remporté la Can des infrastructures à Garoua ", se réjouit le Minhdu qui a prescrit des recommandations fermes aux entreprises qui tardent encore à livrer les derniers chantiers. " La CAN a commencé avec l'arrivée de l'équipe éthiopienne. Les officiels, les touristes arrivent déjà dans nos villes. Je ne veux plus voir des ouvriers en route d'ici le 05 janvier ", a-t-elle menacé.