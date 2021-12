Cameroun: Made In Cameroon - Ça décolle !

La production de biens sur le plan local prend de l'envol, aidée par la transformation structurelle de l'économie et l'implémentation de l'import-substitution.

Il est temps que les Camerounais consomment ce qu'ils produisent et produisent ce qu'ils consomment. Cette déclaration paraphrasée du président Paul Biya, prend si bien corps dans l'esprit des Camerounais et les initiatives de Made In Cameroon (MIC), poussent désormais comme des champignons à travers le pays. Des mécanismes de promotion et d'accompagnement aussi. Actuellement, une centaine de produits sont labellisés Made in Cameroon.

On en trouve dans l'agroalimentaire (farine, cacao, boissons telles que les jus naturelset les vins, les confiseries), le cosmétique, la mode, la santé, et certains équipements. Tous faits à base de matières premières locales. Il n'est donc plus surprenant, aux côtés de divers prêts à consommer ou prêts à cuire, de voir des appareils comme des couveuses pour sauver des vies de bébés, des égreneuses, des moulins, des décortiqueuses, etc. facilitant le travail des agriculteurs, entre autres. On a même déjà vu des prototypes de voitures et des dessins de cylindres à moteur améliorés.

Ces produits sont notamment le fruit de nombreuses initiatives d'accompagnement portées par le gouvernement soit en mode incubation, soit à travers des appuis financiers divers. C'est dire si la transformation structurelle de l'économie camerounaise, l'un des piliers sur lequel repose la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30) est en marche. Dans ce document dont l'implémentation prend progressivement corps, il est prévu de renforcer le développement des industries et des services, en sachant que la première phase de la vision pour l'émergence du Cameroun a porté sur la modernisation de l'appareil de production. D'importants investissements ont donc été consentis dans les secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications.

C'est ainsi que pour la prochaine décennie, la vision du secteur industriel est de " faire du Cameroun le commutateur (fournisseur d'énergie électrique), le nourricier (fournisseur des produits agro-industriels) et l'équipementier (fournisseur de biens d'équipements notamment des meubles) de la CEEAC et du Nigeria ", peut-on lire dans la SND30. Avec l'accélération de l'import-substitution, le Cameroun ambitionne donc de porter la part du secteur secondaire dans le Produit intérieur brut (Pib) de 28,2% en 2018 à 36,8% en 2030. Il est aussi question que la part des produits manufacturés exportés passe de 26,25% en 2015 à 54,5% en 2030. Les secteurs ciblés étant l'énergie, l'agro-industrie, le numérique, les forêts-bois, le textile-confection-cuir, les mines-métallurgie-sidérurgie, entre autres.

Ces secteurs sont d'ailleurs parmi ceux qui retiennent le plus l'attention des entreprises camerounaises, peu importe leur taille. Les produits les plus en vue, les plus promus, à travers les foires et expositions, au Cameroun et ailleurs. Mais aussi à travers des boutiques qui se spécialisent davantage, et la présence de ces produits du terroir sur la toile. Avec ça, il sera donc facile de réduire le déficit de la balance commerciale du pays évalué par l'institut national de la statistique à 1375 milliards de F en 2020.