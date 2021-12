Cameroun: Rétrospective - 2021, une année sans répit

L'année 2021 s'achève dans quelques heures dans un ouf de soulagement. Car avouons-le, ce ne fut pas l'année de reprise que beaucoup espéraient après le traumatisme mondial du Covid-19 en 2020. Bien au contraire.

Même si la planète a appris à vivre avec cette maladie, le Covid-19 s'est plus que jamais installé dans nos vies en 2021. Avec des mutations successives qui ont vu apparaître des variants encore plus pernicieux. Delta n'a fait que prolonger le cycle d'une pandémie bien partie pour s'éterniser. Et en ces derniers jours de l'année, c'est le variant Omicron qui remet une couche de panique et oblige les systèmes sanitaires à se remobiliser, voire à envisager de nouvelles mesures drastiques. Reconfinement par-ci, restrictions par-là.

Et pourtant, la maîtrise relative de la pandémie à la fin de l'année 2020 avait laissé l'espoir d'une année plus sereine. L'introduction de la vaccination apparaissait alors comme la voie vers un retour à la normale. 365 jours plus tard, les belles théories de l'immunité collective ont été battues en brèche par un vent de réticence et même de résistance, qui a considérablement freiné le mouvement et minimisé l'impact de cette solution. Les activistes anti-vaccins ont fait le job au moins la moitié de la population mondiale attend toujours d'être rassurée à la fois au sujet de l'efficacité des vaccins anti-Covid-19, et de leur innocuité. Et pour le moment, les chiffres de couverture vaccinale stagnent.

L'Afrique et le Cameroun sont un véritable cas d'école à ce sujet. Voilà qui a suscité la réflexion du président de la République et président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), lors du sommet extraordinaire du 18 août dernier. Paul Biya s'interrogeait alors sur l'atteinte de l'immunité collective tant recherchée, alors que " moins de 5% de la population de la zone était vaccinée. " Une campagne de masse a pourtant donné des résultats encourageants, indiquant clairement que le combat à gagner dans cette guerre, c'est bien celui de la communication et de la proximité.

En attendant que la vaccination atteigne sa vitesse de croisière, le Covid-19 a continué de dicter sa loi à l'économie mondiale. Les échanges internationaux ont singulièrement été impactés. Heurtés de plein fouet par un sévère renchérissement des coûts, dont le fret maritime. Conséquence : les marchés sont à la peine. Les produits de premières nécessité ont parfois manqué, souvent connu des hausses vertigineuses de prix.

Ciment, riz, poisson, huiles végétales, poulet subissent les effets de la crise du Covid-19, malgré des mesures exceptionnelles prises par le gouvernement camerounais pour amortir le choc. La situation a du reste contribué à entretenir des divergences entre le secteur public et le secteur privé. N'empêche, la Stratégie nationale de développement (SND 30), nouvelle boussole vers l'émergence fait ses premiers pas. Et l'on ne saurait faire la fine bouche devant le frémissement de la transformation locale qui gagne clairement en intensité. De bon augure pour la transformation structurelle de l'économie camerounaise, pilier de la SND 30.

2021 a aussi été celle de la finalisation de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2021. Dans un environnement toujours aussi hostile, le Cameroun a pourtant gardé le cœur à l'ouvrage, finalisant la construction de ses infrastructures, organisant une remarquable cérémonie de tirage au sort et signant (enfin) l'accord-cadre pour l'organisation de la CAN avec son partenaire, la Confédération africaine de football. Dans une dizaine de jours, ce sera le coup d'envoi d'une compétition en voie de marquer un grand tournant dans le football africain.

Cette nouvelle ère, c'est celle d'une Afrique qui, non seulement, se met au niveau des standards mondiaux - les stades du Cameroun en disent long- mais aussi entend plus que jamais faire entendre sa voix dans un univers du football qui tente de l'opprimer et de lui imposer son diktat. C'est l'ère d'une nouvelle génération de dirigeants à l'instar de Samuel Eto'o, élu président de la Fédération camerounaise de football et des membres du Comité exécutif de la CAF qui ont su faire bloc pour barrer la voie à une tentative méprisante de faire de la Coupe d'Afrique des Nations une espèce de balle de ping-pong pour les puissances extérieures.

Pour tout cela, 2021 fera incontestablement date. Et dans ce concert de tumultes, comment ne pas s'inquiéter de la résurgence des coups d'Etat et des conflits en terre africaine ? Le Mali, l'Ethiopie, le Soudan et tout le Sahel demeurent un sujet de préoccupation. On en oublie presque l'arrivée de Joe Biden, nouveau locataire à la Maison blanche ou le retour des talibans en Afghanistan. Quelle année !