Cameroun: Patrimoine mondial de l'Unesco - Des sites en attente de reconnaissance

Les Chutes de la Lobe dans la région du sud, le site de la traite des esclaves de Bimbia dans la région du Sud-Ouest et le festival Nguon dans la région de l'ouest sont dans l'attente.

A ce jour, plusieurs dossiers camerounais ont été introduits pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Pour ce qui est du Patrimoine culturel matériel, l'on recence le site de Bimbia, les Chutes de la Lobé et le Dig Gid Bir. Concernant le patrimoine culturel immatériel, on peut citer le festival du Nguon qui a déjà été soumis à l'Unesco, le Ngondo et le Mvet, pour une candidature multinationale. Comment l'Etat du Cameroun se déploie-t-il pour la valorisation de ses sites et autres rendez-vous culturelles ? En effet, depuis novembre 2020, le festival Nguon est en passe d'être ajouté au site du patrimoine de l'Unesco. C'est le plus grand et le plus ancien événement patrimonial, culturel et traditionnel de la communauté Bamoun de la Région de l'Ouest qui a débuté en 1394, à Foumban. Le festival a plus de 600 ans et célèbre la riche et vibrante culture Bamoun.

Depuis 1987, date à laquelle le gouvernement a commencé à prendre des mesures pour révéler Bimbia aux yeux du monde, les touristes sont attirés par ce lieu situé dans la municipalité de Limbe III, département du Fako, région du Sud-Ouest qui porte les cicatrices et les souvenirs douloureux de la traite négrière. Il a servi de port d'esclavage pendant la traite transatlantique des esclaves impliquant les pays africains, les Européens et l'Amérique. En avril 2006, le gouvernement a envoyé une liste indicative à l'Unesco pour que les Chutes de la Lobe soient reconnues comme site du patrimoine mondial. Ce site illustre à la fois les valeurs culturelles et naturelles.

A en croire, Nnomo Ela Suzanne Pulchérie, directeur du patrimoine culturel au ministère des Arts et de la Culture, la plupart des dossiers énumérés plus haut sont encore dans leur phase de maturation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore soumis à l'Unesco. Selon le rythme impulsé par un Etat partie, ou la nature de l'élément ou du bien, un dossier technique peut être monté en une ou plusieurs années. En l'état actuel des choses, seul le dossier du Nguon, parmi ceux cités a déjà été déposé à l'Unesco. Par la suite, " le groupe d'experts du comité qui étudie les dossiers de candidature a recommandé que le dossier du Nguon, comme plusieurs autres dossiers de candidatures soit amélioré sur quatre points précis avant d'être à nouveau soumis à l'Unesco dans trois mois. Nous nous y attelons ", a-t-elle indiqué. 2022 est attendue comme l'année charnière pour le Cameroun dans la promotion de ces différents dossiers.