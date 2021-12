Afrique: Bafoussam - CAN sans corruption

Une campagne lancée hier par le président la commission nationale anti-corruption, le révérend Dr Dieudonné Massi Gams.

La Commission nationale anti-corruption (Conac) est aux avant-postes pour une Coupe d'Afrique des nations réussie sur tous les compartiments. Pour ce faire, elle a lancé hier à l'aéroport de Bafoussam-Bamougoum, la campagne " CAN TotalEnergies 2021 sans corruption ". C'était sous la présidence du révérend Dr Dieudonné Massi Gams.

Au cours de cette cérémonie, le président de la Conac a fait le tour de la salle d'embarquement, du salon VIP et les autres espaces de cette infrastructure importante dans l'organisation de la compétition dans la région de l'Ouest, pour sensibiliser agents et usagers. Il s'est par ailleurs réjoui de la présence sur les murs des tableaux de la Conac qui véhiculent le message " Non à la corruption " et indiquent le numéro vert " 1517 ", mis en service pour dénoncer les actes de corruption. Ces aménagements, a-t-il indiqué, concourent à l'effectivité de la campagne " CAN TotalEnergies 2021 sans corruption ".

Afin de renforcer le dispositif de sensibilisation, le président de la Conac a installé des rolls-ups et distribué des kits anti-corruption aux personnels de l'aéroport. A savoir, les agents de la douane, les policiers, les pompiers, le personnel sanitaire et les hôtesses. Par ailleurs, le Dr Massi Gams les a invités à rester honnêtes, intègres, professionnels, " afin de permettre au Cameroun qui, pendant un mois sera sous les feux des projecteurs, de remporter la victoire de la CAN sans corruption, après celle de l'organisation et de la mobilisation d'ores et déjà remportée ". Cette campagne va s'étendre sur d'autres villes qui abriteront la compétition, à savoir Yaoundé, Douala, Garoua et Limbé.