Afrique: Coupe de la CAF - Les ambitions de Coton Sport

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) s'est déroulé dans la mi-journée de mardi dernier. Coton Sport de Garoua, l'unique représentant du Cameroun encore en lice, évoluera dans la poule C avec le Tout Puissant Mazembe de la République démocratique du Congo (RDC), plusieurs fois vainqueur de la Ligue des champions, Al Masry d'Egypte et As Otoho du Congo. Dans une interview, l'entraîneur de Coton Sport de Garoua, Souleymanou Aboubakar reconnaît que c'est une poule difficile. Tout en confirmant que les ambitions du club restent inchangées, à savoir aller le plus loin possible dans cette compétition.

Quel regard portez-vous sur la composition de votre poule en compagnie du Tout Puissant Mazembe, Al Masry et Otoho ?

A cette étape de la compétition, il fallait s'attendre à devoir affronter tous les adversaires de taille. Et nous sommes justement tombés sur les os durs. Nous connaissons bien Al Masry, ce club égyptien qui a été champion ou finaliste, je crois. Le Tout Puissant Mazembe de la RDC, plusieurs champions en Ligue africaine des champions et Otoho du Congo. Ce sont de grandes équipes. Comme par le passé, nous sommes le plus petit du groupe. Le petit poucet. Mais, nous n'allons pas vendre notre peau moins cher. Etant donné que notre objectif encore cette année c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition.

Pensez-vous pouvoir tirer votre épingle du jeu ?

Tout est possible. Nous pensons même améliorer notre performance de l'année dernière. Donc, nous nous préparons en conséquence. Ce tirage au sort nous interpelle plus d'une fois encore. C'est un avertissement. Mais, il faut cravacher, il faut travailler dur pour produire le résultat escompté. Pour nous, il faut aller le plus loin possible dans cette compétition. Ce ne sera pas facile, mais nous allons nous accrocher, ce qui est sûr.