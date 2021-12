Congo-Brazzaville: 7e édition du marché de Noël - Une collecte de jouets organisée

Lancée le 22 décembre à la Chambre de commerce, en même temps que le marché, l'opération organisée par Viany art, culture et environnement, en faveur des enfants des quartiers défavorisés de la ville, se poursuivra jusqu'au 31 décembre.

Plusieurs activités sont organisées, notamment une exposition des produits artisanaux; des ateliers créatifs; des jeux et gain de cadeaux. L'opération de collecte qui concerne particulièrement les jouets de seconde main répond aussi au thème retenu cette année pour la 7e édition du marché de Noël, à savoir " Objectif zéro déchet ".

Viviane Okouma Mbella Tchichelle, responsable de Viany art, culture et environnement, structure organisatrice de cet événement, a indiqué : "Nous organisons cette collecte des jouets déjà utilisés, mais en bon état, pour ne pas qu'ils se retrouvent comme déchets dans des poubelles".

Le marché de Noël est aussi une occasion de sensibilisation des masses sur les problématiques environnementales, comme l'a expliqué Viviane Okouma Mbella Tchichelle : " Avec les problématiques environnementales, l'objectif c'est lutter contre les changements climatiques, et la réduction des déchets fait partie d'un des pôles importants. Au cours du marché de Noël on a tous types de public. C'est un moment approprié pour toucher le maximum de personnes, afin qu'elles aussi soient des relais sur ces questions. Voilà pourquoi, il y a toujours un volet sur l'éducation à la protection de l'environnement lors du marché de Noël ". Dans ce cadre, une green day (journée verte) a eu lieu le 25 décembre. Elle a permis de sensibiliser les enfants et leurs accompagnateurs sur certaines notions importantes de la gestion des déchets.

Comme à la sixième édition, la septième met aussi un accent sur les artisans et les commerçants ainsi que sur leurs actions qui, selon Viviane Okouma Mbella Tchichelle, doivent être valorisées : "Il y a beaucoup d'artisans et de commerçants qui, depuis des années, contribuent à réduire la production des déchets, mais ils ne sont pas suffisamment mis en valeur. On s'est dit qu'il était temps de mettre en lumière tous ces commerçants et artisans qui ont finalement déjà cette mission".

Après la collecte des jouets, l'équipe de Viany art, culture et environnement descendra dans les quartiers défavorisés de la ville pour les distribuer aux enfants. Les personnes voulant contribuer à cette opération peuvent passer au marché de Noël, qui se tient sur le site d'exposition de la Chambre de commerce.