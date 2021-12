Congo-Brazzaville: Arts de scène - Le Rocher des Ages lance l'année 2022 par le rire et l'humour

"Le Rocher comedy club" est le spectacle non stop du rire, de la comédie et de l'humour qui sera offert le 15 janvier au public ponténégrin.

Les comédiens et humoristes Fortuné Bateza, Juste Parfait, Zedem, Nkaba Ndoudi, Germaine Ololo, Roblin Président Officiel vont égayer le public à travers des numeros de comédie inédits à couper le souffle. Ce grand moment du rire et de la comédie offre au public des occasions uniques de joie et d'allegresse inoubliables, à travers ces one man shows inédits.

Ces talents de l'humour, têtes d'affiche de la scène homoristique et comique congolaise reunies sur un même plateau, vont offrir au public des moments de joie et de bonheur. En l'espace d'une journée, il va oublier le stress et les angoisses liées aux contraintes existentielles.

Situé au quartier OCH-Chateau d'eau à cinq minutes de l'aéroport Antonio-Agostinho-Neto et du Centre-ville, le Rocher des Ages est un centre d'affaires de proximité doté d'un amphithéâtre ou salle polyvalente de 350 places et d'une salle de fêtes de 250 places. Les bureaux et l'espace coworking meublent également le complexe.