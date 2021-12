Congo-Brazzaville: Sécurisation des fêtes de fin d'année - Lancement à Pointe-Noire de l'opération "Ville tranquille"

Pour permettre à la population de passer les fêtes de fin d'année dans la tranquillité et surtout parer aux menaces pouvant venir ternir cette période festive, le commandement de la force publique de Pointe-Noire et du Kouilou, le colonel de police Jean Pierre Okiba, a lancé l'opération ville tranquille.

Les fêtes de fin d'année sont souvent le prétexte à des débordements, voire des violences, troublant l'ordre public et portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité de la population. C'est dans ce contexte qu'a été lancée, dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, l'opération ville tranquille, destinée à la sécurisation des biens et des personnes en cette période de fin d'année.

Pendant son lancement, le colonel de police Jean Pierre Okiba, commandant territorial des forces de police dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, a demandé aux éléments de la force publique de procéder par la dissuasion pour non seulement rassurer la population mais également l'amener au respect des mesures barrières. " Aujourd'hui, nous devons faire à ce que la population de Pointe-Noire et du Kouilou vive dans la quiétude et passe les fêtes de fin d'année dans la tranquillité, c'est un challenge pour nous. À cet effet, la collaboration avec les autorités locales doit constituer le maillon fort de notre action sur le terrain ", a-t-il dit.

Par ailleurs, le colonel Jean Pierre Okiba a mis en garde les éléments de la force publique qui seraient tentés de commettre les actes attentatoires durant cette période de fin d'année. " Un élément de la force publique ne doit pas se hasarder à poser des actes attentatoires à l'ordre, celui qui se sera rendu coupable sera traité comme tel ", a-t-il martelé.

La protection de la population et des biens durant la période des fêtes de fin d'année ainsi que les nombreux mouvements de population engendrés, ont toujours fait l'objet d'une attention particulière de l'ensemble des forces de police, afin d'assurer la tranquillité et la sécurité publique.

En effet, le contexte actuel impose également d'accentuer la vigilance et les efforts de l'ensemble des forces de police. Et cette opération dite " Ville tranquille" a pour objectif de mettre hors d'état de nuire les bandits de grand chemin, notamment les bébés noirs. De nombreux policiers ont été mobilisés pour encadrer le passage à la nouvelle année.

Notons que c'est au cours d'un rassemblement régimentaire des forces mixtes qu'a été lancée l'opération " Ville tranquille" par le colonel de police Jean Pierre Okiba. Une activité qui s'est déroulée en présence des officiers et sous-officiers de la force publique.