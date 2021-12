Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière du marché des actions dépasse les 6 000 milliards de FCFA ce 30 décembre 2021

Au terme de la séance de cotation du jeudi 30 décembre 2021, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM a franchi la barre des 6 000 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet affiché à 6066,077 milliards de FCFA contre 5995,699 milliards de FCFA lors de la séance de cotation du mercredi 29 décembre 2021, soit une forte augmentation de 70,378 milliards de FCFA. Depuis plusieurs journées, les observateurs avaient pressenti le franchissement de ce seuil, mais leur pressentiment avait été déjoué par le jeu de yoyo des indices notamment l'indice composite qui est l'indice général de la Bourse.

Cette forte remontée de la capitalisation des actions est occasionnée par celle de l'indice composite qui a enregistré une hausse de 1,17% à 201,64 points contre 199,30 points précédemment. L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) enregistre, pour sa part, une progression de 0,61% à 152,61 points contre 151,69 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché obligataire, il a continué sa tendance baissière, passant de 7222,393 milliards de FCFA la veille à 7222,121 milliards de FCFA ce 30 décembre 2021, soit un repli de 272 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée, s'établissant à 8,781 milliards de FCFA contre 2,326 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 6,455 milliards de FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,49% à 10 405 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 5 995 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 4 890 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 850 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,84% à 5 110 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,27% à 860 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,84% à 2 395 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 5 100 FCFA et Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (moins 1,61% à 5 200 FCFA).