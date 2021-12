Seychelles: Les Seychelles renforcent les mesures sanitaires pour le Nouvel An afin de palier à la hausse des cas de COVID

Un pic des cas de COVID-19 aux Seychelles après les célébrations de Noël est probablement dû à la présence de la variante Omicron dans la nation insulaire, a déclaré jeudi un haut responsable de la santé.

Lors d'une conférence de presse convoquée d'urgence pendant la semaine des vacances, le commissaire à la santé publique, Jude Gedeon, a déclaré qu'il y avait 621 cas actifs de COVID-19 dans le pays, un chiffre qu'il a qualifié d'alarmant.

Dr. Gedeon a déclaré que sur la base de tests de panel effectués sur des échantillons collectés fin novembre et décembre, "nous avons détecté de nombreux cas que nous soupçonnons être la variante Omicron".

" Il y a une recrudescence des cas de COVIC-19 aux Seychelles et il est fort probable que la variante Omicron soit prédominante. Demain, nous attendons des résultats préliminaires pour le séquençage génomique que nous avons envoyé au laboratoire Kemri à Nairobi. Une autre raison qui nous fait penser que la variante est arrivée dans la communauté est la vitesse à laquelle les cas augmentent ", a-t-il déclaré.

L'Omicron est la dernière variante du virus qui cause le COVID-19. Il a été signalé pour la première fois à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis l'Afrique du Sud le 24 novembre.

Le commissaire à la santé publique a déclaré que les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont enregistré 161 nouveaux cas mercredi seulement.

"En seulement une semaine, le nombre de cas a doublé et notre moyenne mobile sur sept jours s'élève désormais à 70 cas. C'est vraiment alarmant pour nous et nous savons ce qui s'ensuit lorsque le nombre de cas commence à augmenter. Tôt ou tard, les gens commencent à être malades, il y a beaucoup d'admissions, les installations sont bloquées et les services sont affectés. Le pic de cas est directement lié aux célébrations d'avant Noël et de Noël ", a ajouté Dr. Gedeon.

Avec la moyenne mobile hebdomadaire actuelle de 70 cas, il existe un risque que les Seychelles passent d'un niveau élevé de transmission communautaire à une transmission communautaire très élevée.

La police a déclaré qu'elle augmentait les patrouilles et la surveillance pour s'assurer que les protocoles de santé publique étaient en place et suivis, en particulier à l'approche des célébrations du Nouvel An.

Le chef de la police visible, Antoine Denousse, qui était également présent à la conférence de presse, a souligné qu'il y aura une augmentation des patrouilles autour des établissements de divertissement, et l'utilisation de drones pour évaluer les situations.

" Compte tenu de la situation actuelle, la police effectue des patrouilles strictes autour des bars. Si un bar doit fermer à 22 heures, il doit le faire, sinon nous le fermerons complètement pendant le week-end. Nous voulons que les gens comprennent que les rassemblements à l'extérieur de ces endroits sont strictement interdits. Nous n'avertirons plus les gens, nous infligerons simplement des amendes qui s'élèvent à 2 000 SCR ", a déclaré M. Denousse.

Il a ajouté que si un établissement de divertissement n'est pas en mesure de produire ses procédures opérationnelles standard (SOP) lorsqu'il lui est demandé, il devra fermer et rester fermé jusqu'à ce que les SOP puissent être produites.

"Lorsque nous sommes engagés dans d'autres patrouilles, nous utiliserons des drones pour voir où il y a des rassemblements. Les drones couvrent une plus grande surface et cela nous donnera une idée de l'endroit où aller pour arrêter les rassemblements. Si nous arrivons dans une maison où il y a une fête, l'amende pour le propriétaire de la maison est de 5000 SCR. La police sera assistée par du personnel militaire lors de ces patrouilles sur Mahé, Praslin et La Digue", a-t-il poursuivi.

Les établissements touristiques sont également invités à informer leurs clients que c'est la loi aux Seychelles de porter des masques faciaux dans les lieux publics. Les touristes seront condamnés à une amende s'ils ne respectent pas la loi.

Pendant ce temps, le public est invité à continuer de pratiquer des mesures préventives - port approprié du masque, désinfection et lavage des mains et distanciation sociale. Le public doit également respecter les protocoles de santé publique actuellement en place qui prévoient l'interdiction de mélanger les ménages, de ne pas se rassembler à plus de quatre personnes, de fermer les commerces à 21h et le couvre-feu à 23h.