Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la Présidente grecque suite au décès de l'ancien président Karolos Papoulias

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la présidente de la République hellénique, Mme Ekaterini Sakellaropoulou, suite au décès de l'ancien président grec Carolos Papoulias.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande peine la triste nouvelle du décès de l'ancien président grec, exprimant Ses plus sincères condoléances et Sa vive compassion à la famille éplorée et au peuple grec.

"On se souviendra de M. Papoulias comme d'un grand homme d'État qui a dévoué sa vie à servir son pays et à préserver son unité sociale et nationale", souligne le message royal.