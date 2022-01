Togo: 500 élèves ont désormais une existence légale grâce à Présence Citoyenne et à ScanTogo

Ils peuvent désormais se prévaloir d'une existence légale. Et ceci grâce à l'APC (Association Présence Citoyenne) de Elom Attissogbé et ScanTogo. Eux, ce sont 500 élèves des classes de CM2 de 51 écoles primaires publiques de la Commune de Yoto 3. Ces derniers se sont vus délivrer par le biais de cette association, un acte de naissance, précieux sésame qui atteste de l'existence légale de tout être humain.

Au cours de deux cérémonies de remise distinctes organisées à Sika Kondji (32) et également à Gboto Vodoupé (68), une centaine de ces jeunes élèves ont reçu leur acte de naissance des mains des responsables de l'APC, du Directeur général de ScanTogo, et autres autorités locales.

Que ce soit dans les deux localités, président les cérémonies de remise, le représentant ministre des Droits de l'Homme, Yao Djokoto, n'a pas caché son admiration pour les initiateurs, vu que " l'acte de naissance est la première pièce d'identité et que sans cela, l'on ne peut rien faire ". Il a dès lors souhaité que cette initiative qui ne concerne dans un premier temps que la Commune de Yoto 3 soit " étendue à toute la préfecture de Yoto ".

Appui financier de Présence Citoyenne sur cette action en faveur des 500 élèves de cette commune de Yoto 3, ScanTogo a inscrit son assistance dans la dynamique de sa " volonté de bon voisinage ". Son Directeur général, Eric Goulignac, a appelé les parents ainsi que les jeunes élèves à prendre soin de ce document qui doit aider ces derniers dans leurs démarches en vue du dépôt des dossiers de candidatures pour l'examen du CEPD et pour la suite de leur cursus scolaire.

Dans son mot lors des deux cérémonies qui ont permis de remettre le précieux sésame aux bénéficiaires, le président de l'APC, après avoir situé le contexte dans lequel ce projet a été élaboré et conduit de belle manière par son association, a invité les parents à désormais et systématiquement établir les actes de naissance aux enfants dès leur naissance. " N'attendons pas que les élèves arrivent jusqu'en classe de CM2 avant de courir pour chercher à leur faire un acte de naissance ", a-t-il formulé.

De ses interventions, on en retient le projet est parti des multiples sollicitations recueillies ici et là de la part des parents et qui les ont conduit à se solliciter à leur tour l'assistance de ScanTogo pour sa réalisation. Pour ce projet, promet Elom Attissogbé, " aucun élève de la commune de Yoto 3, fréquentant dans l'une des 51 écoles sur ce territoire communal ne sera laissé pour compte ".

Après des deux cérémonies qui servent de démarrage à la remise des actes de naissance, il est projeté que pour le reste du lot des 500 élèves bénéficiaires, les actes de naissance soient retirés par les Directeurs d'établissements pour les remettre aux apprenants.

L'APC, créée en 2019, s'inscrit dans la promotion du civisme et la citoyenneté. Entre autres activités déjà réalisées, il y a des séances de sensibilisation des conducteurs de taxi-moto et d'engins lourds sur le respect du code de la route, la sensibilisation des populations dans le Yoto et à Lomé sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19...