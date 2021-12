Cote d'Ivoire: Contrôle de l'activité judiciaire - Le ministère équipe à hauteur de 436 millions de FCFA des juridictions

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé a procédé à la remise de neuf (09) véhicules de type 4X4, de mobiliers de bureau et de matériel informatique d'une valeur de 436 millions de francs CFA aux Chefs de Cours (Cour d'Appel d'Abidjan, Daloa, Bouaké et Korhogo) et des Parquets généraux près lesdites Cours, ce jeudi 30 décembre 2021. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des pas perdus du Palais de justice d'Abidjan-Plateau.

Selon le ministre Sansan Kambilé, il s'agit pour le gouvernement d'affirmer sa détermination à œuvrer à la modernisation de la Justice. Et ce, en la dotant de moyens à même d'assurer de bonnes conditions de travail à ses animateurs. Ces dotations que le ministère octroi permettront, à en croire, le Garde des Sceaux, d'assurer un meilleur contrôle de l'activité judiciaire sur toute l'étendue de votre ressort de compétence. " Nous sommes conscients des efforts fournis par les magistrats et le personnel judiciaire dans l'accomplissement de leur mission. Mais beaucoup reste à faire en vue d'améliorer la perception qu'ont les populations de la Justice ", a soutenu le ministre de la Justice.

Le ministre Sansan Kambilé a demandé aux animateurs de l'appareil judiciaire, en réponse aux actions de l'Etat, d'affirmer par des actes, leur ferme engagement à œuvrer à la restauration de de la justice. " A ce titre, je vous engage à prendre les mesures nécessaires pour une lutte plus efficace contre les mauvaises pratiques en milieu judiciaire à travers l'éradication des faux-frais de justice ", a lancé le ministre Sansan Kambilé.

Et d'ordonner l'affichage des actes judiciaires " en des endroits accessibles à tous ainsi que la création, au sein des Parquets, de services dédiés à la réception et au traitement diligent des plaintes et dénonciations se rapportant à la perception des faux-frais dans les juridictions nous permettront certainement d'y parvenir ". Aussi a-t-il demandé aux Chefs des Juridictions et surtout aux Chefs des Parquets près lesdites Juridictions d'être accessibles et à l'écoute des usagers du service public de la justice. Et ce, relativement aux mauvaises pratiques qui ont cours dans leurs juridictions. " Notre oreille attentive aux préoccupations de nos usagers et notre intolérance vis-à-vis des auteurs des mauvaises pratiques, nous aideront assurément à changer l'image et la perception que les populations ont de leur Justice ", a soutenu le Garde des Sceaux.

C'est dans ce cadre, dira-t-il, qu'il a institué, au sein de son Cabinet, des numéros verts qui permettront aux usagers de lui signaler, à tout moment, les cas de mauvaises pratiques dont ils sont victimes dans les juridictions. A travers cette campagne, le ministre vise à ce que les usagers du service public de la Justice ne soient amenés à payer plus qu'ils ne doivent pour des actes de justice. C'est d'ailleurs pourquoi, il a indiqué que dans les jours à venir, il fera part de nouvelles dispositions à prendre en vue de renforcer la lutte contre ces mauvaises pratiques. " J'engage donc tous les Chefs des Juridictions et des Parquets près lesdites Juridictions à mener une lutte sans merci contre les faux-frais et j'y veillerai personnellement ", a martelé le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé.