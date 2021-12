Cote d'Ivoire: Lutte contre la Covid-19 - L'OMS en première ligne aux côtés du gouvernement ivoirien

opinion

Comme partout ailleurs, l'apparition de la maladie à coronavirus a profondément secoué le pays. Dès le départ, le gouvernement a mis en place des mesures fortes de riposte, et nous nous sommes tenus à ses côtés pour faire face à cette menace sans précédent pour la santé de notre population.

A la date du 21 décembre 2021, le pays comptait 62 166 cas confirmés de COVID-19, dont 61 140 personnes guéries et 706 décès.

Mes équipes et moi-même avons appuyé tous les piliers et aspects de la réponse. Je voudrais ici revenir sur deux aspects majeurs qu'il me semble importants de souligner dans le contexte actuel de la pandémie : le renforcement des capacités des ressources humaines pour la santé et la vaccination.

Le personnel de santé au cœur du système

Comme vous le savez, le personnel de santé est le cœur même de notre système sanitaire. Je suis heureux de constater qu'il reçoit l'attention qu'il mérite. Au tout début de la pandémie en mai 2020, notre plaidoyer auprès de la Présidence de la République nous a permis d'obtenir près de 400 000 dollars US pour mettre en place une plateforme d'apprentissage en ligne (eLearning) couvrant l'ensemble des 113 districts du pays. Plus de 45 000 professionnels de la santé ont ainsi été formés en ligne, tant dans la lutte contre la COVID-19 que pour la prise en charge efficace des comorbidités telles que le diabète, l'obésité à travers le programme nutrition, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires.

De plus, depuis plus d'une année, nous avons déployé plus de 40 consultants à travers le pays pour soutenir à la fois la réponse sanitaire à la COVID-19 et la surveillance de la Polio au niveau décentralisé.

La solidarité pour gagner le combat

Un autre aspect fondamental de notre réponse que je voudrais souligner, c'est la vaccination.

S'il y a une leçon que nous avons apprise, c'est que la solidarité vaccinale est décisive pour venir à bout de ce problème collectif auquel l'humanité fait face. Le plaidoyer de l'OMS, avec l'appui des autres partenaires, a permis au pays de recevoir à la date du 20 Décembre 2021 plus de 15 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 dont les deux tiers ont été acquis à travers l'initiative COVAX. A cette même date, le pays avait administré près de 6,5 millions de doses de vaccins à la population. Cela a été rendu possible grâce à une forte collaboration de plusieurs partenaires à savoir le Système des Nations Unies, AVAT, la Banque mondiale, l'Union Européenne, GAVI, la CEPI et les coopérations bilatérales.

Au départ, la vaccination était réservée aux populations prioritaires vivant à Abidjan, avant d'être étendue aux 113 districts sanitaires du pays, grâce au plaidoyer de l'OMS. A présent, elle est offerte à toute personne âgée de 18 ans et plus vivant sur le territoire national.

Rester mobilisés contre la pandémie

Dans le contexte actuel de la pandémie, il est important de garder à l'esprit que si chacun joue son rôle à son niveau, nous mettrons toutes les chances de notre côté pour faire de ce fléau un mauvais souvenir.

L'appel urgent que je lance donc à mes sœurs et à mes frères, c'est de se conformer aux gestes qui sauvent : de toujours porter le masque correctement en couvrant le nez et la bouche ; de continuer à nous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon et à encourager nos familles à le faire ; de maintenir la distance physique requise ; de s'assurer que nous sommes dans des endroits aérés ; de tousser et d'éternuer dans le creux du coude ; et bien sûr, d'aller nous faire vacciner. La vaccination contre la COVID-19 permettra au pays de réduire le nombre de décès, mais aussi de redresser son économie qui a tant souffert de cette pandémie.

Je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous les habitants de Côte d'Ivoire, avec mes vœux les plus sincères pour la fin de la COVID-19 qui a affecté tous les aspects de notre vie.

Représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire