Cote d'Ivoire: Solidarité - L'Eglise méthodiste unie Côte d'Ivoire fait don en vivres et non vivres à des veuves

L'Eglise méthodiste unie Côte d'Ivoire a fait un important don en vivres et non vivres à 159 veuves membres de ladite église. La cérémonie de remise s'est déroulée, le 28 décembre 2021, au temple Jubilé de Cocody, dans le district Abidjan nord qui regroupe Plateau, Adjamé, Cococdy et Bingerville.

Elles ont reçu chacune des kits alimentaires pour leur permettre de passer une bonne fête de fin d'année. Ces dons sont composés de sacs de riz, de bidons d'huile, des boites de tomates, de pattes alimentaires, de savons et une enveloppe contenant une somme d'argent. Pour un montant total de cinq (5) millions de Fcfa. C'était à l'occasion du lancement officiel du thème de l'année qui porte sur les problèmes liés à l'héritage et les conditions sociales des veuves et orphelins.

Une occasion saisie par Michel Lobo Surintendant du district d'Abidjan nord, d'expliquer les enjeux de l'évènement. Le Surintendant a indiqué que c'est l'amour du prochain qui a guidé cette action caritative, dont le but est d'œuvrer, de servir et d'aider les fidèles chrétiens en générale et en particulier les veuves. Michel Lobo a également annoncé les grands projets de l'Eglise.

Selon lui, l'église va mener des actions afin que ces femmes soient accompagnées à travers notamment des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation et prise en charge.

Quant à Gbanta Laurent président des laïcs du district d'Abidjan nord, il a indiqué que cette action s'inscrit dans la droite ligne du thème de l'année de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui porte sur les veuves et les orphelins concernant les freins liés à l'héritage et condition sociale. Pour marquer le début de ses activités, l'église a voulu remettre des kits alimentaires aux veuves pour leur permettre de passer une bonne fête de fin d'année.

Lorgn Emilienne, a pour sa part au nom des bénéficiaires tenu à remercier la structure donatrice avec à sa tête le Surintendant Michel Lobo. Elle a ensuite émis les vœux pour leur autonomisation et prise en charge.