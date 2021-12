Madagascar: Vœux 2022 - Espoir mêlé de doute

Dans moins de vingt-quatre heures, la nouvelle année 2022 sera là. Une nouvelle année qui sera l'occasion, pour les uns et les autres, de se définir de nouvelles orientations par rapport à ce qu'ils ou elles ont vécu durant l'année précédente.

Mialisoa Razanarivony, Magistrat de l'ordre administratif

" Pour une Armée digne "

Je suis actuellement Directeur des Affaires Juridiques au Ministère de la Défense Nationale. La direction dont je suis en charge assure la production de textes et actes juridiques pour l'administration militaire, le traitement et le règlement des contentieux intéressant le Ministère et l'Armée Malagasy, la promotion de l'éthique et de la déontologie et la mise en œuvre de la lutte contre la corruption en leur sein.

J'aspire pour 2022 à des résultats plus palpables des activités de ma Direction : une armée digne et regagnant entièrement la confiance de la population, apte à assurer la défense et la sécurité de la Nation dans toutes ses dimensions car garantie d'un appui technique solide.

Je reste convaincue que la défense et la sécurité nationales doivent toujours être une priorité en tant que socle du développement de notre cher Pays.

Dr Rakotozafy Andriamboahanginianina Ravosoa, médecin généraliste libéral

" Tous vaccinés, tous protégés contre la Covid-19 "

Mon défi en tant que médecin est de prodiguer des soins de santé, participer à sa promotion en donnant quotidiennement Information, Education Communautaire concernant les maladies et leurs préventions surtout en ce contexte Covid-19.

En 2022, mes souhaits s'orientent vers le fait d'inciter et d'encourager le peuple malgache pour se faire vacciner selon notre devise " tous vaccinés, tous protégés afin de lutter contre la covid-19 ", après cela reste un choix de tout un chacun. Je veux aussi encourager les patients à faire confiance à tous les médecins et de les soutenir dans cette guerre; luttons ensemble en étant prudents en mesures barrières et autres protocoles.

Je tiens à féliciter l'Etat pour son effort dans la création d'infrastructures de base et vivement dans ce sens pour 2022 avec amélioration des conditions de travail des docteurs toujours. Que ce cauchemar Covid-19 s'arrête grâce à la science !

La priorité c'est de renforcer et d'améliorer les soins au niveau communautaire pour avoir l'accès équitable aux soins. Fournir les médicaments essentiels pour le peuple surtout en cette pandémie.

Francesca Raoelison, fondatrice de l'organisation Omena

" Pour une génération bienveillante "

" La plupart d'entre nous ont déjà subi la violence psychologique, parfois même sans le savoir. Malheureusement la violence psychologique est peu reconnue (par rapport aux violences physiques et sexuelles entre autres), voire niée, malgré les blessures profondes qu'elle peut engendrer.

C'est pour cela que Omena existe : Omena se mobilise face aux violences psychologiques et émotionnelles. Chez Omena, nous rêvons d'un monde plus empathique, et nous œuvrons pour une génération bienveillante envers les autres et envers elle-même, une génération capable de se dresser face à toute forme de violence.

Plus concrètement, le combat de Omena est mené par l'engagement volontaire de plusieurs jeunes formés à devenir des éducateurs de la communauté. Ces éducateurs interviennent dans les écoles pour promouvoir l'intelligence émotionnelle et sociale auprès des élèves. Ils leur apprennent entre autres à identifier, nommer et exprimer les émotions, à reconnaître les manifestations de la violence psychologique, à se protéger émotionnellement, à défendre les autres quand cela est nécessaire et à cultiver des relations saines.

Depuis 2019, nous nous sommes impliqués auprès de 700 élèves issus de communautés défavorisées à Madagascar, où neuf élèves sur dix rapportent avoir subi de la violence psychologique.

Cette année nous sommes prêts à tripler notre impact. Nous allons pouvoir former 60 autres éducateurs et toucher 2500 élèves de plus pour 2022. Voici les mots de Fanja, une jeune fille de 16 ans bénéficiaire de notre programme, qui a exprimé très justement les valeurs que nous souhaitons transmettre :

" On ne m'a jamais appris ce qu'est concrètement l'estime de soi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'allais me regarder dans un miroir pour me parler à moi-même, pour m'encourager et me gratifier. Tout cela me semblait absurde auparavant. Omena m'a appris à changer mon regard sur moi-même, à m'accepter et à m'aimer telle que je suis ; je suis reconnaissante envers Omena" (Traduit du malgache). N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus: @omenamovement !

Andry Mirado Ilo, Entrepreneur dans le domaine de l'éducation

" L'éducation pour un futur plus brillant à Madagascar "

Ma mission est de trouver des moyens d'améliorer le système éducatif existant dans mes établissements et au niveau national.

En 2022, différentes situations sociales et économiques sont à prévoir. Dans une vision prospective, j'ai l'espoir que la prochaine année amène la société à se tourner davantage vers la protection de l'environnement et l'agriculture.

Nos activités éducatives étant déjà tournées dans ce sens, je pense que le pays devrait se concentrer plus sérieusement sur la question de l'éducation et de la formation car c'est d'après moi, le seul et véritable moyen de donner à Madagascar un futur plus brillant.

Je souhaite aux lecteurs de passer de bonnes fêtes de fin d'année, toujours dans le respect de la liberté des autres.

Nirilanto Haingoarivelo Randriamanamihantasoa, entrepreneur

" Appuyer les jeunes qui ont des projets "

Que l'année 2022 soit une année de reprise pour tous les secteurs d'activités. Nous, les entrepreneurs, avons trop souffert de cette crise causée par la pandémie de Covid-19. J'espère que les autorités sauront prendre une bonne fois pour toutes une décision ferme et claire, car il y a trop de tergiversations et d'incompréhensions. Concernant les priorités pour le pays, le volet social et la stabilité en général sont, me semble-t-il, les conditions sine qua none pour que tout le monde puisse travailler dans la sérénité. Il faut, également, aider et appuyer les jeunes qui ont des projets et des idées. Les promesses et autres Velirano doivent s'arrêter, il faut tout concrétiser maintenant.

Et puis pour finir étant une personne qui aime voyager, j'espère que le président de la République et le gouvernement, feront de la réhabilitation des routes à Madagascar la priorité des priorités.

Dr Herlyne Ramihantaniarivo, présidente d'une association

" Prioriser l'adéquation formation-emploi "

Je souhaite une santé de fer pour tous les Malgaches, pour l'année 2022. On ne peut pas avancer, en étant malade. L'Etat doit, par ailleurs, prioriser l'adéquation formation-emploi et revoir l'alignement du système éducatif avec les besoins. Le pays ne se développera pas, avec des jeunes non instruits et incompétents. Il faut, également, prioriser la création d'emploi. Les jeunes ne doivent pas rester sans travail"

Augustin Andriamananaro, directeur général des projets présidentiels auprès de la présidence de la République.

"La lutte contre la pauvreté et la relance économique en priorité"

Je formule mes vœux de santé, de paix et de prospérité partagées pour la population malgache. Que Madagascar soit sur le rail du progrès et d'émergence économique et de résilience sociale pour l'épanouissement de notre peuple et de la nation. Mes attentes pour l'année 2022 sont les mêmes que celles de la majorité de nos concitoyens. J'ose espérer une fin de la crise sanitaire et un contexte post Covid qui permettra d'instaurer un environnement favorable à une nouvelle relance économique en général et surtout, pour les secteurs privés, fortement frappés par cette crise sanitaire. Les priorités pour cette nouvelle année, selon moi, seront la lutte contre la pauvreté, la relance économique à partir des grands investissements publics et privés en vue d'une croissance et le développement de l'emploi, sans oublier l'assainissement de la gouvernance en mettant en place la digitalisation comme levier.

Jean Claude Rakotoniaina, dit Davida, laveur de véhicules

" Les dirigeants doivent créer des emplois "

Je souhaiterais changer de métier l'an prochain. J'exerce ce métier de laveur de véhicules, depuis trop longtemps. Les dirigeants doivent créer des emplois et multiplier les entreprises, pour les chômeurs. Ce serait bien si le gouvernement met en priorité la réhabilitation des routes dans la ville d'Antananarivo. Leur état est déplorable, il y a beaucoup trop de nids de poule. Regardez ce qu'il y a à Antohomadinika, à Isotry.

Didier Randrianaivo, chef de projet

" Que la sécurité règne "

Avec l'année 2022, le délestage, le problème d'approvisionnement en eau, doivent diminuer, tout comme le prix des produits de première nécessité. Je souhaite, aussi, que la sécurité règne. 2022 doit être l'année de la création d'emploi. L'économie et le social doivent être la priorité de l'Etat. La pyramide de Maslow prouve que lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, rien ne fonctionne.

Lustars, travailleur indépendant

" L'impératif est la vie quotidienne de la population "

Il ne doit plus y avoir de confinement en 2022. Cela a de l'impact sur la vie de la Nation. Cela chamboule l'éducation et génère de l'inflation. L'Etat doit trouver d'autres solutions. Si le confinement est inévitable, il faudra que l'Etat offre des nourritures à toutes les familles vulnérables. Oui, le projet Miami est bien, tout comme la construction des stades Manarapenitra. Mais l'impératif, c'est la vie quotidienne de la population et ses besoins primaires.