Cote d'Ivoire: Objectif zéro accident - La Chambre nationale d'agriculture sensibilise

Une campagne dénommée " Opération zéro accident " a été lancée par la Chambre nationale d'agriculture à N'Zianoua, le 29 décembre 2021.

En Côte d'Ivoire, généralement à l'approche des fêtes, les producteurs et commerçants agricoles sont sollicités pour l'achat des productions agricoles sur les grands axes routiers, notamment l'autoroute du Nord.

Cette activité, par manque de points de vente appropriés, pousse ces acteurs à " envahir " les routes, s'exposant ainsi à des risques d'accidents de la circulation, pouvant entraîner des pertes en vie humaine.

Fort de ce constat, la Chambre nationale d'agriculture a organisé le mercredi 29 décembre, en collaboration avec le Fonds d'entretien routier (Fer), une journée de sensibilisation des acteurs agricoles et commerçants qui occupent les artères des grands axes routiers. Surtout en cette période de fêtes de fin d'année où les risques d'accidents sont élevés.

Cette campagne dénommée " Opération zéro accident " a pour objectif de réduire de manière drastique les accidents sur les autoroutes reliant les grandes villes (l'autoroute du nord) en cette période de fêtes de fin d'année.

Ainsi, de N'Zianoua au carrefour de Singrobo, en passant par celui de N'Douci, les producteurs individuels, les sociétés coopératives et organisations professionnelles agricoles (Opa) et des automobilistes ont été sensibilisés à passer des fêtes de fin d'année paisibles avec zéro accident.

C'est la place publique de N'Zianoua qui a servi de lieu de lancement de ladite campagne, en présence des autorités locales, celles de la Chambre nationale d'agriculture et du ministère du Commerce et de l'Industrie.

Une occasion pour Kassoum Bamba, président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, représentant Bamba Sindou, président de la Chambre nationale d'agriculture, de situer le cadre de l'activité.

" Il s'agit pour la Chambre nationale d'agriculture, à travers cette campagne, de véhiculer des messages à l'endroit des usagers, producteurs individuels agricoles, sociétés coopératives agricoles, organisations professionnelles agricoles et les automobilistes. Informer et sensibiliser les commerçants, les producteurs en attendant la construction des aires de vente appropriées pour une meilleure occupation des emprises des routes ", a-t-il indiqué. Avant d'interpeller les hautes autorités ivoiriennes sur l'importance de la création de marchés de détail homologués à des points stratégiques des autoroutes nationales.

Moussa Badaud, président du groupe de travail de la Chambre nationale d'agriculture, pour sa part, a rappelé que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture à plus de 80% de la richesse nationale et occupe 2/3 de la population active.

C'est pourquoi, selon lui, les acteurs du monde agricole doivent profiter de leur labeur et non périr dans des accidents. D'où la nécessité de ladite campagne pour sensibiliser les commerçants et commerçantes et autres acteurs qui exercent sur l'autoroute.

" Vous, nos parents, soyez prudents. Faisons en sorte que pendant ces fêtes, nous n'enregistrions point de pertes en vie humaine. Faisons zéro accident en attendant que des espaces soient aménagés pour vous. Faisons de cette période de fêtes des moments de partage et de réjouissance ", a-t-il exhorté.

Même message véhiculé par Lavry Martin Evariste, administrateur au Fonds d'entretien routier (Fer), représentant le secteur agricole. Selon lui, cette journée est dédiée à tous ces acteurs qui doivent s'exprimer et faire des propositions qui seront prises en compte pour améliorer l'exercice de leurs activités.

Cet appel a bien été entendu par les populations dont la chefferie, par le biais de son secrétaire général, a lancé un appel au gouvernement. " Cette opération ne peut réussir que si des espaces et des parkings destinés aux automobilistes sont aménagés. Les planteurs que nous sommes faisons un plaidoyer. Aidez-nous à avoir les intrants dans de meilleures conditions afin d'améliorer nos productions ", a-t-il plaidé.

Le sous-préfet de Tiassalé, Assalé Essé, a lui aussi appelé à l'aménagement d'aires appropriées pour le commerce afin de soulager ces braves agriculteurs qui ne vivent que de leurs productions agricoles.

Un montant de 350 milliards de Fcfa pour le plan d'urgence de construction et de réhabilitation de marchés

Mme Dano Alice, représentant le directeur général du Commerce intérieur, après avoir salué les braves agriculteurs et autres acteurs du monde agricole, a déploré les dangers qu'ils encourent. Elle a ensuite annoncé un montant de 350 milliards de Fcfa : 250 milliards de Fcfa dédiés à la construction de 11 marchés de gros et 39 marchés relais. Et 100 milliards de Fcfa affectés à la construction ou rénovation de 67 marchés de détail.

" Je vous affirme que les dispositions sont prises par l'État de Côte d'Ivoire pour vous sortir des routes, sources de danger et vous installer dans des abris adéquats ", a-t-elle déclaré, à la grande joie des commerçantes et acteurs du monde agricole. Et de poursuivre : " Cette rencontre est l'occasion de vous dire que certes vous devriez exercer votre activité qui vous permet de subvenir à vos besoins, mais cela ne doit pas se faire au péril de vos vies. C'est pourquoi, je voudrais vous inviter à quitter les artères des routes car des solutions idoines vous seront proposées pour le rayonnement de votre secteur ".

Cette campagne qui se poursuivra entre acteurs agricoles, après les fêtes, vise à faire prendre conscience aux occupants des voiries, aux producteurs, aux sociétés coopératives agricoles, aux autorités ivoiriennes de la nécessité de construire des aires de vente appropriées et de libérer les emprises routières illégalement occupées.