Madagascar: Prévision météorologique - Le réveillon et le nouvel an sous la pluie

Les fêtes seront marquées par des orages violents dans certaines localités.

Les prévisions du service de la météorologie n'augurent rien de bon pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et la soirée du nouvel an. Les orages pourraient être parfois violents dans certaines localités, en particulier dans les hautes terres centrales en début de soirée et la nuit. Les activités orageuses pourraient même perdurer jusqu'à l'aube du côté de Boeny et Sofia. Des cumuls pluviométriques localement abondants intéresseront Sofia, Sambirano et le Centre et pourraient engendrer la stagnation des eaux , selon toujours les prévisions.

Le temps sera en général sec sur le Centre Ouest, Sud-Ouest, Grand Sud ainsi que le littoral Est du pays. D'après le service de la météorologie, Madagascar restera sous l'influence d'une masse d'air chaude et assez humide sur une bonne partie de l'île, notamment sur les terres centrales et la partie Nord-Ouest. Concernant les températures, elles seront modulées par le vent humide et les précipitations. La maximale absolue est prévue du côté d'Isalo et l'intérieur du grand Sud entre 35°C et 37°C, tandis que dans le Centre la maximale est prévue à 29°C .