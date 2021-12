Madagascar: Karaté - AG - Solofo Andrianavomanana reçoit l'approbation des ligues

Le karaté malgache n'a pas chômé cette année malgré les circonstances sanitaires.

Tout est bien qui finit bien. Après une saison 2021 bien chargée en compétition et en formation, la fédération de karaté de Madagascar a bouclé l'année par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à la Villa Verte à Ambatomirahavavy. L'équipe dirigeante de la fédération présidée par Solofo Andrianavomanana a reçu l'approbation des ligues régionales lors de la présentation des rapports moral, technique et financier.

Il y a eu une formation technique intensive des athlètes en kata et en kumité et les arbitres ont participé à la formation en ligne pour la préparation de l'examen d'arbitrage mondial, en plus de la formation en arbitrage théorique et technique. La coupe de Madagascar U14 a réuni un record de participation au Gymnase d'Ankorondrano au mois d'octobre. Et le dernier championnat de Madagascar au Palais des Sports de Mahamasina a été un tremplin pour la fédération en vue de la détection des combattants pour les échéances internationales à venir. " Nous avons pu organiser toutes les compétitions et la relève du karaté malgache est prometteuse ", a souligné le président de la fédération.

Formations. La saison 2022 s'annonce chargée pour la fédération si la pandémie de Covid-19 ne joue pas le trouble-fête. Sur le plan technique, les formations se poursuivront pour les coachs et les arbitres. Le Masters et Family Karate Team ouvriront la saison. Au mois de juin, une rencontre Réunion-Madagascar chez les minimes, cadets et juniors sera organisée si les conditions sanitaires le permettent. Les championnats de Madagascar, la participation au Championnat du monde cadet et junior en Turquie figurent aussi au programme d'activité. L'arrivée d'un coach étranger en kumité et une série de formations kata et kumité senior attendent aussi les athlètes, surtout en vue des Jeux des Iles 2023. Les programmes de développement ne seront pas en reste pour la promotion du karaté notamment au niveau des écoles, l'envoi des formateurs dans les régions. La fédération a bénéficié d'un don de matériel du Japon qui sera réceptionné l'année prochaine.