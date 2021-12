Madagascar: Prix littéraire - Appel à candidature pour" Voix d'Afrique "

Les plumes aguerries ne manquent pas dans le continent noir, et encore moins à Madagascar. Pour son édition 2022, le concours d'écriture "Voix d'Afrique" s'adresse une fois de plus à tout écrivain en devenir entre 18 et 30 ans, résidant en Afrique et n'ayant jamais été publié. Les candidatures au Prix Voix d'Afrique se font par le biais du formulaire en ligne dédié.

Seule une candidature sera retenue, avec à la clé un accompagnement artistique et professionnel, une bourse de vie de 800 euros par mois, un contrat d'édition avec une publication de livre en version papier et numérique des éditions JC Lattès mais aussi une résidence à la Cité internationale des arts à Paris.

Initié par les éditions JC Lattès et RFI, en partenariat avec la Cité internationale des arts, Voix d'Afrique est un prix littéraire destiné à faire émerger les jeunes auteurs et auteures de langue française du continent africain. Un prix pour soutenir et mettre en lumière les nouvelles voix littéraires africaines, des romans reflétant la situation d'un pays, une actualité politique, économique ou sociale, ou des textes plus intimistes.

Depuis son lancement, plus de 14 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme. Chaque roman porte un regard unique sur l'Afrique, une réflexion sur l'histoire, ce que permet l'éducation, quels rêves portent les hommes face à des pouvoirs durs, des frontières fermées, quels secrets ils gardent précieusement, quelles sont leurs luttes et leurs armes comme la poésie, l'humour, l'entraide, l'imagination.

Si l'annonce des résultats se fera à partir de la fin mars 2022, la résidence aura lieu de septembre à octobre 2022 à la Cité internationale des arts. À travers plusieurs programmes, la Cité internationale des arts met en place des expositions, concerts, rencontres, projections, performances, open-studios... avec des artistes en résidence et/ou des structures partenaires. Elle se présente également comme un relais de l'actualité Hors-les-murs des artistes en résidence.