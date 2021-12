Sénégal: Consulat général de France à Dakar - Didier Larroque dresse le bilan de l'exercice 2021 et liste les tâches en vue des élections françaises

Le Consul général de France à Dakar, Didier Larroque, tirant le bilan de l'exercice 2021 de la grande circonscription consulaire qui polarise le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert placée sous son autorité, a salué l'" engagement au service de la communauté " et l'" excellente collaboration " des Conseillers des Français de l'Etranger. Selon lui, ces élus de terrain qui disposent de pouvoirs plus étendus, font remonter régulièrement au niveau des services consulaires, les préoccupations et les attentes " de la communauté française. Dans la perspective des prochaines élections présidentielles et législatives françaises prévues du mois d'avril au mois de juin 2022, le Consul général de France a listé les tâches et opérations pré électorales.

Le diplomate français a d'abord adressé, par anticipation, ses " vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2022 " à ses chers compatriotes ainsi qu'à leurs proches avant de tirer le bilan annuel de l'exercice du consulat. Le Consulat général, qui a " adapté son fonctionnement du fait de la pandémie, a reçu en 2021 plus de 25 000 personnes et répondu à plus de 100 000 mails sur les différentes adresses génériques, mises à disposition de la communauté française " de sa juridiction, indique un communiqué signé du Consul général Didier Larroque.

En 2021, les français établis au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert " ont pu élire les cinq Conseillers des Français de l'Etranger de notre grande circonscription consulaire. Des élus de terrain qui disposent de pouvoirs plus étendus, notamment au titre du fonctionnement du Conseil Consulaire présidé par Mme Balkis Kaouk " Il a en outre salué leur " engagement au service de la communauté " et leur " excellente collaboration avec le consulat général " de ces " élus qui leur font remonter régulièrement leurs préoccupations et leurs attentes ".

Tâches électorales en vue des élections françaises

Dans la perspective des prochaines élections présidentielles et législatives françaises prévues du mois d'avril au mois de juin 2022, le Consul général de France a listé les tâches et opérations pré électorales. Selon Didier Larroque, l'organisation de la présidentielle et des Législatives qui " mobilisera tous les agents du Consulat général placé sous son autorité, est un " moment important pour la communauté ". En conséquence de quoi, "des bureaux de vote installés partout où c'est possible et là où les citoyens-électeurs " sont les plus nombreux ". D'où l'importance et l'urgence signalée, pour eux, " de vérifier dès à présent, pour pouvoir participer à ces scrutins " leur " statut électoral et de s'inscrire, si nécessaire, sur la liste électorale ".

En outre, compte tenu de la persistance de la pandémie de la Covid-19, qui " représente toujours une menace pour notre santé ", le consul a invité ses compatriotes relevant de la grande circonscription consulaire qui polarise le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert placée sous son autorité, à " continuer à respecter les gestes-barrières, veiller les uns sur les autres et à se faire vacciner, soit sur place, soit lors d'un séjour en France ". Tout en leur renouvelant ses vœux de bonne et heureuse année 2022, il leur a aussi assuré de son engagement personnel ainsi que celui de son équipe, à " continuer de travailler pour vous toutes et tous ".