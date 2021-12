Cote d'Ivoire: Gendarmerie nationale / Célébration de l'excellence - Le mérite de 1347 gendarmes reconnu par l'État

La gendarmerie nationale honore ses hommes les plus vaillants. Hier, au cours d'une cérémonie solennelle à la place d'armes de l'École de gendarmerie d'Abidjan, au nom du Chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armées, Apalo Touré, a procédé à la distinction de 1347 de ses hommes.

Parmi ses vaillants hommes, trois officiers ont été faits chevaliers de l'Ordre national, trois autres ont été élevés au grade d'officier de l'ordre du mérite ivoirien. En plus, sur un total de 270 gendarmes qui ont reçu la médaille de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien, douze sont des officiers, 188 des sous-officiers et 70 des gendarmes retraités.

Par ailleurs, 1060 hommes ont reçu, pour leur part, l'insigne de la médaille des forces armées de Côte d'Ivoire. Parmi ces hommes se trouvent 33 officiers et 1027 sous-officiers. En outre, onze sous-officiers ont été décorés de la médaille de sauvetage. Globalement, sur les 1347 gendarmes décorés, on dénombre 1226 sous-officiers, 51officiers et 70 retraités.

Il faut noter que, dans le cadre de la célébration du mérite et de l'excellence, de 2014 à ce jour, ce sont 5 444 gendarmes qui ont été décorés par l'État de Côte d'Ivoire. De 2019, année à laquelle le général Apalo est arrivé à la tête de la gendarmerie nationale, ce sont 3 627 hommes de ce corps d'élite qui ont été distingués dans les différents ordres honorifiques ivoiriens.

Au cours de la cérémonie d'hier, après avoir distingué les 1347 hommes, le général Apalo Touré a traduit la reconnaissance et la gratitude des gendarmes au chef suprême des armées, le Président Alassane Ouattara. Au ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, il a traduit aussi la gratitude de ce corps de l'armée ivoirienne. Car, "depuis son avènement à la tête de ce département, il nous montre la voie à suivre", a-t-il justifié.

Il a mis à profit cette occasion pour féliciter les nouveaux gendarmes promus aux grades supérieurs, notamment, de généraux. Selon le premier responsable de la gendarmerie, à l'instar de ces généraux, l'ensemble des gendarmes nommés nouvellement par le Chef de l'État "le méritent amplement". Il a, par ailleurs, salué la présence des anciens, dont le général Ouassénan Koné. Il a fait savoir que la gendarmerie honorera "ses anciens" au cours d'une cérémonie solennelle, en février 2022, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense.

Aux gendarmes et leurs collègues retraités décorés, il a salué leur esprit d'abnégation et de loyauté envers la nation. "Vous êtes méritants. Je souhaiterais que ces décorations vous donnent l'envie de vous transcender, de servir davantage et d'être des exemples", a-t-il exhorté.

Le colonel Tangba Parfait a traduit la fierté des récipiendaires de recevoir ces différents médailles, pour la reconnaissance de leur mérite. Il a, en leur nom, dit merci au Chef de l'État, au ministre de la Défense et au commandant supérieur de la gendarmerie. "Nous nous engageons à mériter les décorations que nous venons de recevoir", a-t-il indiqué.