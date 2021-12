Sénégal: Djoudj et Langue de Barbarie - Appui matériel pour développer le tourisme

Le ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, a remis jeudi en présence du Gouverneur Alioune Badara Samb, deux pirogues motorisées (hors-bord) en fibre de verre, de 17 places chacune, aux populations des sept villages du Djoudj, membres du comité inter villageois de cette de cette partie de la commune de Diama. Ces embarcations seront gérées par les éco gardes de cette localité, qui les utiliseront régulièrement pour organiser sur le plan d'eau du Djoudj, des ballades payantes pour ces milliers de touristes qui fréquentent chaque année ce parc.

Saint-Louis-Le ministre Alioune Sarr a mis à profit cette cérémonie officielle pour mettre à la disposition des éco guides de Djoudj et de la Langue de Barbarie, des lots importants de matériels d'hébergement, de restauration et autres accessoires hôtelières, destinés aux campements touristiques Ndiagabar du Djoudj et Héron Cendré de la Langue de Barbarie.

Il s'est réjoui ainsi de se retrouver devant les populations qui vivent autour de ces parcs pour honorer l'engagement que qu'il avait pris envers les acteurs, en vue de les accompagner à participer de manière substantielle au rayonnement du tourisme dans la région de Saint Louis et particulièrement dans les aires protégées.

Il a rappelé qu'en plus de son patrimoine culturel d'exception, Saint Louis regorge d'énormes potentialités naturelles, notamment au niveau du Parc National des Oiseaux de Djoudj, classé patrimoine mondial de l'Unesco.

De concert avec le Ministère de l'Environnement et du Développement durable, " mon département s'est engagé à apporter son appui aux acteurs issus des villages périphériques des parcs du Djoudj et de la Langue de Barbarie ".

Il a souligné que cet appui répond à la politique du Chef de l'Etat, déclinée dans le Plan Stratégique et Opérationnel de Développement du Tourisme et des Transports aériens 2020 - 2025, relative à l'accompagnement des acteurs dans le cadre de la promotion et de la valorisation des sites à vocation touristique.

Il les a invités à prendre soin de ces biens et à garantir, chaque jour davantage, un service de qualité aux visiteurs d'ici et d'ailleurs, " nous avons également pris des dispositions pour remettre à ces éco gardes, des cartes professionnelles de guides touristiques, dont la délivrance tiendra compte au préalable des avis de validation, des suggestions et autres recommandations des conservateurs de ces deux parcs ".