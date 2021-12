Tunisie: Des étudiants subsahariens bloqués suite à la procédure judiciaire contre l'Uftam

Ils sont une petite vingtaine d'étudiants - subsahariens en majorité - à se trouver dans l'impasse en Tunisie. L'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée où ils étaient venus étudier se retrouve sous le coup d'une procédure judiciaire. Leurs cours sont stoppés et leur avenir bloqué par la même occasion.

Alors que Tunis s'apprête à réveillonner, eux n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Silué Kassoum est ivoirien. Après une première année de Master poursuivi à l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée (Uftam), il apprend que l'établissement est sous le coup d'une procédure judiciaire.

Son cursus et celui de ses camarades s'arrête net : " Il est hors de question d'avoir un trou dans ton parcours scolaire parce que pour nous, c'est un trou. Comment tu pourras le justifier lors d'un entretien d'embauche? Il faut tout faire pour rattraper l'année. Il faut sauver cette année, nous n'accepterons jamais une année blanche. "

Sans titre de séjour

Comme lui, ils sont une vingtaine d'étudiants internationaux à être dans la même situation. Certains ont versé jusqu'à 3 000 euros à leur établissement, mais sans preuve de leur inscription, impossible pour eux d'obtenir une carte de séjour.

Une impasse qui commence à poser de sérieux problèmes. " Nous sommes dans une situation d'illégalité comme on n'a pas pu faire nos cartes de séjour. Et il y a un de nos collègues, après avoir fini de se promener et alors qu'il rentrait qui a été pris à partie par la police, raconte Silué Kassoum. Heureusement, on a négocié, on a contacté les associations africaines et il a fini par être libéré. "

Lassés et inquiets, le groupe d'étudiants a fini par alerter les médias tunisiens de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Ils ont été reçus jeudi 30 décembre par les responsables de leur université qui leur auraient promis tout mettre en œuvre pour trouver une solution.