Afrique: CAN 2022 - Des nouvelles "rassurantes" sur les cas Koulibaly et Ismaïla Sarr

Face à la presse, le préparateur physique des " Lions " du Sénégal a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur les cas de Kalidou Koulibaly et d'Ismaïla Sarr, blessés, mais sélectionnés pour disputer la Coupe d'Afrique des nations (Can) prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. " On a effectué une batterie de tests pour évaluer l'état de forme des forces en présence. On a commencé à individualiser le travail comme on a fait aujourd'hui en fonction des résultats de ces tests et des performances sur le terrain ", a d'emblée déclaré Teddy Pellerin.

Abordant le cas Kalidou Koulibaly de retour à Dakar, le technicien rassure les supporters des poulains d'Aliou Cissé en ces termes : " On est dans une phase de finalisation de réathlétisation. On met tout en œuvre avec le staff médical pour qu'il nous retrouve le plus vite possible ". Cependant, il se veut prudent même s'il dit ne pas s'inquiéter pour le défenseur de Naples.

A quelques jours du début de la compétition, l'objectif pour le staff reste clair. " On va jouer au Cameroun dans un contexte particulier avec l'altitude, la chaleur et l'humidité. Donc, il faut avoir des joueurs frais pour arriver en forme là-bas ", a fait savoir M. Pellerin. Car, dit-il, " on aura sept matches à jouer, sept finales sur un mois ".

Sur le cas d'Ismaïla Sarr, le technicien se montre également très prudent. Il informe que le joueur de Watford doit aller à Barcelone pour faire le suivi de sa blessure contractée en championnat d'Angleterre. " On est en bonne réaction avec Watford et aussi avec le joueur. On a bon espoir qu'il intègre le groupe mais on ne prendra pas de risques ", a rassuré Teddy Pellerin, selon lui, le staff privilégiera le joueur et sa santé pour ne pas mettre en danger sa carrière.

Le préparateur physique des " Lions " de l'équipe nationale A a, par ailleurs, regretté la non disponibilité de tous les joueurs sélectionnés au même moment. " Toutes les sélections sont embêtées par ça plus encore nous avec le statut de nos joueurs qui évoluent dans de grands clubs. Mais ils sont en pleine forme à cette époque de l'année " a notamment souligné. Enfin, le technicien français confirme que le Sénégal disputera bien un match amical avant de partir de Cameroun. L'adversaire est encore inconnu.