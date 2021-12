Cote d'Ivoire: Marché Gouro d'Adjamé - La coopérative propriétaire annonce la reconstruction de l'infrastructure

La Coopérative du marché Gouro d'Adjamé Roxy (Comagoa) à qui appartient l'actuel Marché Gouro compte reconstruire ce marché et le rebaptiser Marché Comagoa d'Adjamé Roxy. Ses responsables ont animé une conférence de presse à ce propos, le 30 décembre, à l'hôtel Palm-Club de Cocody.

Devant ses collaborateurs et de nombreuses commerçantes, le directeur général de la Comagoa, Alexis Youan Bi, a expliqué que l'idée de reconstruire le Marché gouro s'inscrit dans la vision d'une Côte d'Ivoire moderne prônée par le Chef de l'État.

" Dans le cadre de l'ambition marquée du Chef de l'État de faire rentrer notre pays dans une ère de prospérité et de modernité, la commune d'Adjamé qui entend s'affirmer comme une place incontournable du commerce en Côte d'Ivoire doit pouvoir s'appuyer sur des centres commerciaux modernes et avant-gardistes. C'est ce qui soutient l'ambition de la Comagoa de se doter d'un nouveau marché ultra-moderne dédié au vivrier mais également à divers autres produits ", a-t-il expliqué.

Le futur Marché Comagoa d'Adjamé Roxy sera bâti sur une superficie de 7 431 m² et aura une capacité d'accueil de plus de 3 500 commerçants. Il s'agira un grand bâtiment R+2 qui comprendra deux sous-sols dont un parking souterrain et un quai de déchargement pouvant accueillir jusqu'à 14 camions remorques de 40 tonnes.

A en croire Alexis Youan Bi, le coup d'envoi des travaux devrait se faire le 14 janvier 2022. Et les travaux prévus sur 18 mois. " Il faudra 18 mois pour construire ce marché. Il est prévu pour générer 2500 emplois directs et desservir de manière optimisée, tous les autres marchés des communes d'Abidjan.

Il sera désormais plus accessible, avec une qualité d'hygiène qui rivalise avec les plus grands centres commerciaux ", a-t-il indiqué. Et de préciser qu'en partenariat avec la mairie d'Adjamé, la Comagoa a acquis un site de recasement d'une superficie de deux hectares pouvant abriter tous les commerçants actuels du marché gouro le temps que leur futur marché soit fin prêt.