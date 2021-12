Cote d'Ivoire: Renforcement de capacité - Des jeunes formés aux techniques de suivi et évaluation

Un atelier avec pour thématique : " renforcement de capacité des jeunes évaluateurs aux techniques de suivi et d'évaluation d'impact des projets socio-économiques en faveur des communautés ", s'est ouvert le jeudi 30 décembre, au Pôle scientifique et d'innovation de l'Université Felix Houphouët Boigny sis à Bingerville.

Cette séance de renforcement de capacité qui prend fin le vendredi 31 décembre a pour objectif de permettre aux jeunes évaluateurs (personnes qui ont moins de 5 ans de pratique) non seulement de comprendre l'évaluation mais de savoir qu'ils pourront en faire un métier. Et aider dans la gestion des projets.

Selon Dr Coulibaly Mamadou, consultant formateur en planification, gestion de projets, évaluation en développement durable et Rso, par ailleurs directeur exécutif du réseau ivoirien de suivi et évaluation (Rise), l'atelier vise également à permettre à ces jeunes de se familiariser aux techniques et pratiques du suivi et évaluation. Surtout de leur donner les rudiments qui pourront leur permettre de faire du suivi et évaluation un emploi et plus tard devenir des consultants. Ensuite, créer une masse critique d'évaluateurs.

" A l'issue de l'atelier ces jeunes doivent être à mesure de comprendre les techniques de suivi et évaluation, pratiquer le suivi et évaluation comme métier pour ainsi rendre service à la société ivoirienne dans l'ensemble. Car, nous manquons d'évaluateurs ", a-t-il indiqué

Avant de souligner que le Rise qui organise cet atelier en collaboration avec le ministère du plan et l'appui de l'Unicef se félicite de l'engouement. Cela démontre l'intérêt que ces personnes portent à cette formation.

Et d'ajouter que cette formation va non seulement permettre au Rise de disposer d'évaluateurs de qualité et de compétence, mais également de faire la promotion de la culture de l'évaluation.

" Le Rise compte mettre ces jeunes en situation de terrain en 2022. Cela va se faire en collaboration avec l'agence emploi jeunes et le Pnud. Une manière de leur permettre d'acquérir l'expérience sur le terrain ", a appuyé le formateur

Prof Traoré Drissa, directeur du pôle scientifique et d'innovation, en procédant à l'ouverture de l'atelier a souhaité que les jeunes évaluateurs rendent service à la société et que les acquis de cette formation soient vulgarisées.

Il s'est toutefois félicité de la tenue de cet atelier qui à l'en croire permettra de disposer d'évaluateurs bien formés et outillés et prêts à soutenir des projets de développement.

Faut-il le noter, c'est une trentaine de personnes qui prennent part à la formation. Certains participants sont déjà des jeunes évaluateurs. C'est à dire ils ont moins de 5 ans de pratique. Ils sont issus de la société civile, Ong, services privés et publics.