Cote d'Ivoire: Région du Tchologo/Cérémonie d'hommage - Les populations disent " Merci " à Téné Birahima Ouattara

Le stade de Ouangolodougou où a eu lieu, hier, la cérémonie d'hommage au ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, s'est avéré trop exigu pour accueillir les fils et filles venus des départements de Ferké, Ouangolodougou et Kong.

Si les cadres et les populations ont tenu à lui traduire leur reconnaissance, c'est parce que le ministre d'État, ministre de la Défense, en tant que maire de Kong et président du Conseil régional du Tchologo, a posé des actes de développement qui ont permis aux villes et villages de la région de bénéficier d'infrastructures et d'améliorer leur condition de vie.

Au nom des populations du Tchologo, Drissa Ouattara a affirmé que "cette mobilisation exceptionnelle " est la preuve que les populations sont reconnaissantes au ministre d'État, ministre de la défense, "pour les nombreuses actions de développement dans la région", a-t-il salué.

Co-parrain de la cérémonie, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a indiqué que Téné Birahima Ouattara incarne de multiples valeurs. "A savoir la générosité, la courtoisie, le respect de l'autre et l'humilité", a-t-il affirmé; en ajoutant que le ministre d'État a un sens élevé de l'union, "valeur sans laquelle aucun développement n'est possible ".

L'autre parrain, le ministre de l'Économie et des finances, Adama Coulibaly, s'est dit heureux d'être aux côtés des autres cadres et des populations pour magnifier les actions de développement que Tbo (Téné Birahima Ouattara) a initiées dans la région. Il a salué " le grand serviteur de l'État, un travailleur infatigable, un homme de devoir, respectueux de la République et de ses valeurs ".

Pour lui donc, au regard des actions qui changent la vie des populations, il a indiqué que le président du Conseil régional est "celui qui actionne les leviers, crée les synergies et met en commun les effets multiplicateurs dans différents secteurs, afin d'impulser et booster le développement harmonieux de la région ".

Le président du Conseil régional du Tchologo s'est dit plus que jamais déterminé à continuer le combat du développement. Il a dit voir en cette mobilisation la force de l'union et de la solidarité agissante. "Au-delà de ma personne, cette commémoration célèbre l'ensemble des fils et des filles du Tchologo dont le plus illustre est le Président de la république, Alassane Ouattara. C'est votre frère qui est à la base du deuxième miracle ivoirien", s'est-il réjoui.

En qualité de ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara s'est prononcé sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Il a saisi cette occasion pour appeler les populations à la vigilance, car le terrorisme est aux portes de Côte d'Ivoire. "Des bandits de grand chemin se faisant passer pour des terroristes veulent anéantir le développement que connaît notre pays depuis une dizaine d'années", a-t-il prévenu. Non sans inviter les populations à rester sereines pour leur barrer la route.

Le ministre d'État a également attiré l'attention des populations sur le danger que représente la Covid-19. Il a encouragé les populations à ne pas baisser la garde en continuant à se protéger avec les cache-nez et à observer les mesures de distanciation.

Pour tous ces bienfaits, le chef de canton de Kong, au nom des populations du Tchologo, a intronisé Tbo comme chef, avec tous les attributs dus à ses nouvelles charges.