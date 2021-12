Sénégal: Gidas Vieira candidat à la Présidentielle française - " Je lance mon appel de Dakar à l'Afrique "

Candidat à la présidentielle française de 2022, Gildas Vieira, d'origine africaine, a souligné, mercredi, lors d'une conférence de presse à Dakar, sa volonté d'initier des politiques efficaces pour améliorer les relations entre la France et l'Afrique et mettre fin au néocolonialisme économique et politique.

Gildas Vieira qui se présente comme le futur Président Français d'origine africaine a exprimé, avant-hier, sa volonté de contribuer au renouvellement des relations entre la France et l'Afrique. Il séjourne à Dakar depuis le 26 décembre, dans le cadre d'une campagne menée en France, en Afrique et dans les pays d'Outre-mer.

Le Docteur en santé publique, par ailleurs élu municipal, dirige le mouvement sociopolitique " La France autrement ". Il dit avoir choisi la ville de Dakar pour lancer un appel inédit au peuple africain. " Mon appel de Dakar n'est pas anodin. Dakar est un élément central dans la relation France-Afrique. À Dakar on est au cœur de l'Afrique. Le Sénégal a toujours été le lieu où l'histoire de la France et de l'Afrique s'est écrite ", a indiqué, lors d'une conférence de presse tenue avant-hier, M. Vieira, ancien maire adjoint de Blois, une commune française. Il a ajouté que Dakar, " cette cité de la pensée et de la réflexion, a une place singulière en Afrique francophone. C'est de Dakar que je voudrais parler au peuple du Sénégal, fleuron de la démocratie en Afrique, et à la population de toute l'Afrique ", a-t-il lancé

L'élu municipal a fait savoir qu'il inscrit dans ses priorités le respect des droits humains, l'instauration d'une véritable souveraineté monétaire des pays francophones et la fin du néocolonialisme politique et économique. Il sera question pour lui d'asseoir une " démocratie citoyenne participative qui prendra corps dans les réalités particulières et spécifiques de l'éthos africain ".

Pour Gildas Vieira, qui s'érige contre le format du dernier sommet France-Afrique, " la pleine conscience de ma double culture me permet d'affirmer ma réelle volonté de mettre fin à ce système dit de la France Afrique, du franc Cfa/Éco, d'exploitation économique, de surendettement, de présence militaire pas toujours justifiée ". Sur les relations militaires, il a déclaré que la présence de l'armée française en Afrique n'a plus sa raison d'être. " Il est temps pour l'Afrique de construire sa propre armée et la France doit professer son droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ", a-t-il soutenu.

Avec sa candidature à la présidentielle française, Vieira a estimé que " le choix historique du futur Président de la République française d'origine africaine appartient plus encore aux Africains, aux Ultra-marins, aux résidents de ce continent. Il faut le mesurer, car vous êtes nombreux et votre poids électoral est déterminant ".

Interpellé sur ses chances de réussite, il a indiqué qu'il est loin de mener une campagne de façade. " Il faut que les Africains arrêtent d'être sceptiques et défaitistes. Je me présente pour gagner et ma candidature est crédible ", a-t-il clamé.