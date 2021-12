Afrique Centrale: Croissance économique de la Cemac - On table sur 3,7% en 2022

C'est l'une des prévisions faites par la Beac à l'issue de la 4e session annuelle de son Comité de politique monétaire.

L'année 2022 s'annonce sous de meilleurs auspices pour les six pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac). C'est du moins ce que révèle la Banque des États de l'Afrique centrale dans un communiqué publié à l'issue de la 4e session du Comité de politique monétaire de 2021 tenue par visioconférence le 20 décembre dernier. En effet, d'après des prévisions de la Banque centrale, la croissance économique de la sous-région devrait se situer à 3,7 % en 2022. Une performance portée notamment par la hausse des activités non pétrolières. On notera donc une évolution de 1,8% en glissement annuel. Si cette tendance se confirme, elle viendrait ainsi rompre avec une année 2020 marquée par une morosité qui n'a permis d'obtenir qu'une croissance de -1,7%, du fait de l'irruption du Covid-19. Même si en 2021, l'on a enregistré une légère progression (1,9%).

La hausse de la croissance ne va pas se limiter qu'en 2022. La Beac précise qu'elle va s'étendre jusqu'en 2024. Grâce notamment aux efforts consentis pour la lutte contre la pandémie, conjugués aux gains attendus des réformes structurelles engagées dans le cadre du Programme des réformes économiques et financiers mise en œuvre dans la Cemac ; et de la signature des programmes de seconde génération avec le Fonds monétaire international. Mais cette hausse du taux de croissance n'empêchera pas l'inflation de grimper, passant de 1,7% en 2021 à 2,2% en 2022. Toutefois, la Beac explique que cette situation sera le fait d'une inflation importée. Elle aussi consécutive à l'explosion des prix sur le marché international. Il est aussi important de souligner que malgré cette hausse, le taux d'inflation sera toujours en dessous du seuil critique convenu dans la Cemac, à savoir 3%.

De même, les pays de la Cemac, en l'occurrence leurs entreprises, devraient avoir plus de facilité à effectuer leurs opérations d'importation des biens et services. Ce parce que le niveau de réserve de changes (les ressources financières destinées aux activités d'importation et d'exportation), va croître pour correspondre à 3,91 mois en 2022. Alors qu'elles étaient de 3,82 mois en 2020 et 3,72 mois à fin décembre 2021. De l'avis des spécialistes, cette amélioration résulterait de l'intégration, dès janvier 2022, des entreprises du secteur pétrolier dans la liste des opérateurs économiques astreints au respect de la nouvelle règlementation de change en vigueur dans la sous-région depuis 2019. Celle-ci oblige ces derniers à rapatrier les ressources générées par leurs activités à l'extérieur, ce qui aurait pour effet de renflouer le panier de devises commun aux six États membres de la Cemac.