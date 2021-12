Cameroun: SM Malet Ma Njami Mal Njam, coordonnateur des fan zones de Yaoundé - " 5 000 personnes en moyenne par jour "

interview

Après le CHAN, l'esplanade l'hôtel de ville de Yaoundé abrite à nouveau une fan zone. Quelles sont ses spécificités ?

Nous bénéficions d'un espace appréciable d'un hectare. C'est un espace paysager dans un environnement sécurisé, avec un sol stabilisé dans toutes les conditions requises par le cahier de charges de la Caf. Nous avons une capacité d'accueil de 7 000 personnes de façon cumulée. Mais en réalité, la fluidité et la vie dans cet espace fait en sorte qu'en moyenne 5 000 personnes peuvent y circuler au même moment. A l'esplanade de la mairie de Yaoundé VI, fan zone du site d'Olembe, nous attendons en moyenne 3 000 personnes par jour. La fan zone, c'est quatre éléments clés. On y vient pour voir les matchs de foot, d'où l'écran géant et la tribune d'animation spectaculaire. Il faut prendre du bon temps dans un contexte de tourisme où il faut voyager, faire des rencontres, cerner d'autres cultures, goûter, toucher, sentir, fraterniser. A ce niveau, il y a tout un déploiement avec un rayon galerie d'art où on pourra voir l'excellence camerounaise dans le domaine des arts et de l'artisanat. Il va y avoir un côté gastronomique où beaucoup de visiteurs viennent pour prendre un verre, manger un morceau en regardant le foot. Il y aura des stands institutionnels pour tout ce qui est règlements et encadrements. Et puis, il y a tout ce qui est partenaire du gouvernement au niveau national et international ainsi que 24 stands réservés aux 24 équipes en compétition.

Qu'en est-il du facteur Covid-19 ?

Il y a les mesures barrières qui sont un grand enjeu ici et pour lesquelles des dispositions très pertinentes sont mises en œuvre avec les pouvoirs publics. Un dispositif sera installé pour le lavage des mains, la prise de température et le contrôle du port du masque. Nous allons mettre l'accent sur ses trois éléments basiques de protection. La sécurité qui est quelque chose de sensible, mais aussi la sécurité sanitaire hors Covid. Un malaise peut survenir et il va falloir appliquer les premiers soins. Tous ces aspects sont pris en compte pour que la fête soit belle, conviviale et qu'elle apporte ce savoir-être camerounais à la CAN.

Quels est le délai de livraison de la fan zone de l'Hôtel de ville de Yaoundé ?

Depuis le début de semaine, la fan zone est debout. Quand elle debout, le travail n'est pas fini. Il y a également des opérations de décoration, les répétitions sur scène, la mise en place du réseau électrique, etc. Le président du Cocan aura les fan zones de Yaoundé en main le 5 janvier 2022. Soit quatre jours avant le début de la compétition.