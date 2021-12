Cameroun: Aéroport de Douala - Les indicateurs sont au vert

Les ministres Jean Ernest Ngalle Bibehe et Manaouda Malachie ont exprimé leur satisfaction mercredi après une visite des installations.

Le Cameroun est prêt dans toutes ses dimensions à accueillir la Coupe d'Afrique des nations de football TotalEnergies 2021 en janvier prochain. C'est en substance ce qu'il faut retenir de la visite de travail ce mercredi 29 décembre 2021 sur les installations de l'aéroport international de Douala, de Jean Ernest Ngalle Bibehe, ministre des Transports, et Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique.

Une descente à deux volets principaux au bout de laquelle les deux patrons de départements ministériels ont exprimé leur entière satisfaction. Il s'agissait donc à la fois de faire le point sur le niveau de sécurisation sanitaire de l'aéroport et d'effectuer le suivi-évaluation des recommandations faites par le ministre des Transports (Mint) lors d'une précédente descente le 5 novembre dernier. Recommandations liées aux conditions d'accueil des délégations attendues dans le cadre de la CAN.

Plusieurs articulations étaient ainsi au menu de cette mission gouvernementale. D'abord la restitution de l'exercice de simulation sur la gestion des urgences de santé publique à l'aéroport international de Douala qui s'est tenu du 27 au 29 décembre. Avec à la clé plusieurs engagements pris par les acteurs sanitaires et aéroportuaires. Engagements résumés par le Minsanté, portant notamment sur la réorganisation du circuit de testing de Covid-19 en termes d'infrastructures, de personnel, et de réduction de temps des passagers à l'aéroport. Il a aussi évoqué le renforcement du système de gestion des déchets et surtout la création d'une salle de réanimation, mission dévolue au directeur de l'hôpital Laquintinie de Douala.

L'autre étape importante de la visite était le tour des installations aéroportuaires au cours duquel les ministres ont refait le circuit d'embarquement et de débarquement des passagers. Un tour au terme duquel le ministre des Transports a résumé : " Nous tenons à rassurer, dire avec force et vigueur argumentaires que toutes les mesures préconisées aussi bien par le chef de l'Etat à travers le chef du gouvernement, par la Task Force, par la CAF, sont mises en application et nous sommes parfaitement rassurés et nous souhaitons la bienvenue à tous nos visiteurs. " En conclusion, les efforts devront se poursuivre pour polir davantage l'image du Cameroun, comme cette décoration annoncée qui fera ressortir les éléments constitutifs de la culture camerounaise.