Cameroun: Centre national de transfusion sanguine - 4.5 milliards de F pour 2022

C'est le budget retenu, mercredi à Yaoundé, lors de la toute première session ordinaire du Comité de gestion de l'institution.

Trois principaux points étaient à l'ordre du jour de la toute première session ordinaire du Comité de gestion du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Travaux placés le 29 décembre sous la présidence du Pr. Tetanye Ekoé, président dudit comité. La rencontre a débuté par la présentation de l'institution. Elle s'est poursuivie avec la présentation et l'adoption du projet de performance annuel, puis avec l'examen et l'adoption du budget de l'exercice 2022. Lequel a été fixé à 4.5 milliards de F.

" Ce budget doit nous permettre de disposer des ressources nécessaires à la collecte, la préparation, le transport et la distribution du sang sur l'ensemble du territoire national. Pour un départ, nous allons démarrer par les régions de l'Extrême-Nord, le Nord et l'Adamaoua ", a expliqué le Pr. Tetanye Ekoé, président du comité de gestion, au terme des travaux.

Malgré ses besoins en locaux et matériels roulants pour assurer avec efficacité la collecte et la distribution du sang, le CNTS compte tout de même entamer dès janvier 2022 ses actions de lutte contre la mortalité infantile et celle des mamans aux couches de suite d'anémie. Pour combler de manière progressive le besoin annuel s'élevant à 400 000 poches de sang contre une capacité de collecte de 100 000 poches seulement, les administrateurs dudit centre ont choisi le septentrion pour démarrer leurs activités.

A ce titre, le Pr. Tetanye Ekoé et ses collaborateurs comptent travailler en étroite collaboration avec les autorités religieuses et traditionnelles locales pour combattre certaines croyances susceptibles de dissuader les donneurs volontaires. " Le CNTS fera tout son possible pour amorcer le recul tant attendu de la morbidité et la mortalité imputable au défaut de la transfusion sanguine ", a déclaré le Pr. Tetanye Ekoé.

Structure légale et unique responsable de la transfusion sanguine au Cameroun, le CNTS prévoit de mener des actions de plaidoyer, des campagnes de sensibilisation et de communication en faveur de l'humanisation du don de sang dès la première semaine du mois de janvier 2022 dans le Nord, l'Extrême-Nord et l'Adamaoua.