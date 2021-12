Sénégal: Secteur secondaire - Un accroissement de 2,7% de l'activité au troisième trimestre 2021

La valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume CVS) s'est bonifiée de 2,7% au troisième trimestre de 2021, comparativement au trimestre précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse est en liaison avec les progressions de 13,0% de la valeur ajoutée des activités extractives, de 9,0% des activités du raffinage du pétrole et cokéfaction, de 3,1% de la production d'électricité, de 2,6% de la construction, de 1,7% de la fabrication de produits agroalimentaires et de 0,6% de la fabrication de produits manufacturiers. La performance des activités extractives s'explique notamment par la hausse de 39,7% du chiffre d'affaires des autres produits de l'extraction (sable, gravillon, zircon, sel, pierres, etc.).

Toutefois, il est observé un repli de la fabrication de produits chimiques de base (-8,4%), sous l'effet de la contraction de la production d'acide phosphorique (-9,1%) au troisième trimestre de 2021. Par rapport au trimestre correspondant de 2020, la valeur ajoutée du secteur secondaire s'est accrue de 15,1%, portée par la bonne tenue des activités extractives (+45,2%), du raffinage du pétrole et cokéfaction (+48,2%), des activités de fabrication des produits chimiques de base (+17,7%), des produits agroalimentaires (+14,6%), de la fabrication de ciments et d'autres matériaux de construction (12,2%), de la construction (+11,5%) et de la fabrication d'autres produits manufacturiers (+7,8%).

L'amélioration de la valeur ajoutée du secteur extractif est favorisée par le bon comportement de la production d'or en quantité qui a augmenté de 1,45 tonnes, soit 54,2% ainsi que des autres produits de l'extraction dont le chiffre d'affaires s'est accru de 53,2%, par rapport au troisième trimestre de l'année 2020. Le relèvement de la fabrication de produits chimiques de base est impulsé par la hausse de la production d'acide phosphorique (+19,0%).

De plus, l'évolution de la fabrication des produits agroalimentaires est soutenue par le relèvement des commandes corroborés par l'accroissement des chiffre d'affaires de la fabrication de corps gras alimentaires (+143,3%), de la fabrication de sucre, chocolaterie et confiserie (65,3%), de la transformation et conservation des poissons, crustacés et mollusques (34,5%) mais amoindrie par le recul de ceux des produits de l'abattage, transformation et conservation des viandes (-11,8%) et de la fabrication de pain et de pâtisseries (-9,7%).