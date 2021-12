Madagascar: Fêtes de fin d'année - Eviter les intoxications alimentaires

Les mets à base de mayonnaise doivent généralement être consommés dans les six heures qui suivent leur préparation.

Les repas de fête et les tables bien garnies sont à prévoir en période de fête. Ce soir et demain, les bons plats, les mets qui sortent de l'ordinaire, font partie des traditions. C'est durant les périodes de fêtes également que les cas d'intoxications alimentaires sont en augmentation. La consommation de produits avariés ou impropres à la consommation, et le non-respect des mesures d'hygiène dans la préparation, le transport ou la conservation des aliments, sont les principales causes des intoxications alimentaires.

Les aliments à base de mayonnaise et ceux cuisinés avec de l'huile avariée, sont les plus fréquemment en cause dans les cas d'intoxication alimentaire, courants en période de fête. La vigilance est ainsi de mise aussi bien dans les cuisines familiales que chez les gargotiers et dans les cuisines des restaurateurs. Le respect de la chaîne du froid et de l'hygiène alimentaire dans le choix des produits, leur transport, leur préparation et leur conservation avant d'arriver dans les assiettes, font partie des dispositions à adopter, pour que les fêtes ne se transforment pas en séjour à l'hôpital où les soignants sont déjà très fortement sollicités pour des raisons qu'on connaît ...