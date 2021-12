Congo-Brazzaville: Solidarité - Un centre d'approvisionnement pour personnes âgées à Mfilou

Le secrétaire général, coordonnateur national de l'ONG " Le livre du Congo blanc ", Garcel Dubblon, a invité le 31 décembre à Brazzaville les personnes de bonne volonté à accompagner tant matériellement que financièrement le projet de construction d'un centre de personnes âgées dans le septième arrondissement, Mfilou.

Pour assurer l'aide permanente, régulière et de proximité aux vieux et aux vieillards délaissés et sans ressource, l'Organisation non gouvernementale (ONG) " Le livre du Congo Blanc " lançait le " projet troisième âge ", caractérisé par la construction d'un centre centre d'approvisionnement pour personnes âgées confrontées à un certain nombre de problèmes. " D'où la raison de la construction de cet édifice que nous appelons le centre d'approvisionnement pour personne âgée. Il s'agit d'une aide de proximité que nous mettons à la disposition des personnes âgées dans le but de participer à l'amélioration des conditions de vie de vieillesse au Congo ", a expliqué le secrétaire général, coordonnateur national de l'ONG " Le livre du Congo blanc ", Garcel Dubblon.

A Brazzaville, c'est dans le septième arrondissement, Mfilou, que se construit le centre d'approvisionnement pour personnes âgées. Le niveau d'exécution des travaux est estimé à 70%. Sur place, les personnes âgées pourront s'approvisionner en pâtes, boîtes de conserve, savons... La livraison se fera d'ici au mois de février prochain.

Notons que l'ONG " Le livre du Congo blanc " compte à son actif plusieurs réalisations parmi lesquelles la réhabilitation du rond-point de Mouhouni et certaines artères de l'arrondissement 7, Mfilou; l'école Moussa-Eta qui autrefois était menacée par des marres d'eau qui empêchaient les enfants d'accéder dans l'enceinte de l'établissement (... ).