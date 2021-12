Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - Plus de mille kits alimentaires offerts aux personnes âgées de Diata et Château d'eau

Le président de la plateforme Diata-Château d'eau innovations, Alban Kaky, a mené le 30 décembre une opération porte-à-porte de distribution des kits alimentaires aux personnes du troisième âge et vulnérables vivant dans les différents quartiers de Diata puis Château d'eau, à Brazzaville.

Les membres de Diata-Château d'eau innovations, à travers leur président, ont gratuitement distribué des vivres et non vivres aux personnes vulnérables sélectionnées au préalable, dans le but de leur permettre de passer les fêtes de fin d'année dans des bonnes conditions. Les kits offerts ont été essentiellement composés de pâtes, de l'huile, de viande, du riz et autres assaisonnements.

Pour Alban Kaky qui pense que les Congolais traversent une année difficile à cause de la crise économique et sanitaire, il était nécessaire d'effectuer ce geste. " Beaucoup de nos concitoyens vivent au jour le jour et souffrent beaucoup. Il était important de passer un moment avec eux puisque nous leur avons visité afin de causer avec eux, leur apporter un sourire et un espoir pour l'année prochaine ", a -t-il signifié.

Au terme de cette journée dédiée au service de la communauté, les membres de Diata-Château d'eau innovations ont décidé de consacrer, à partir de janvier, le troisième dimanche du mois aux visites au profit des personnes vulnérables.

Les bénéficiaires ont, à leur tour, exprimé leur gratitude aux donateurs et souhaité que ce genre d'initiatives se multiplie et s'élargisse sur la communauté dans son ensemble. " Je suis coincé dans la maison depuis 40 ans déjà et c'est la première fois que je reçois un tel cadeau. Merci beaucoup. Vous êtes jeunes mais très sages et humbles. Que Dieu vous bénisse ", a indiqué un vieux vivant au Château d'eau.

Notons que cette opération fait suite à celle menée au début du mois ainsi que la distribution, le 24 décembre, des jouets et produits alimentaires aux enfants desdits quartiers.