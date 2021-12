Soudan: Darfour - Des attaques contre des entrepôts obligent le PAM à suspendre ses opérations à El Fasher

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a suspendu ses opérations dans l'État du Nord Darfour, au Soudan, à la suite d'une série d'attaques contre ses trois entrepôts à El Fasher, la capitale de l'État.

La suspension pourrait affecter près de deux millions de personnes dans la région en 2022, a précisé l'agence onusienne dans un communiqué de presse publié jeudi.

Les attaques ont commencé dans la soirée du 28 décembre et les pillages se sont poursuivis jusqu'au matin du 30 décembre.

Plus de 5.000 tonnes de nourriture semblent avoir été emportées, et des centaines de pillards ont également démantelé les structures des entrepôts.

" Le PAM est indigné par ces attaques insensées et condamne dans les termes les plus forts le pillage continu de l'assistance et la destruction du matériel. En conséquence, nous avons été contraints de suspendre les opérations du PAM au Nord Darfour, avec effet immédiat ", a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du PAM.

" Ce vol a privé près de deux millions de personnes du soutien alimentaire et nutritionnel dont elles ont désespérément besoin. Non seulement il s'agit d'un énorme revers pour nos opérations à travers le pays, mais cela met en danger notre personnel et compromet notre capacité à répondre aux besoins des familles les plus vulnérables ", a-t-il ajouté.

11 millions de personnes auront besoin d'une assistance alimentaire en 2022

Le PAM a appelé le gouvernement soudanais à assurer d'urgence une sécurité adéquate, à récupérer les stocks pillés et à fournir des garanties afin que l'agence onusienne puisse reprendre en toute sécurité ses opérations au Nord Darfour.

Selon le PAM, les pertes à El Fasher ne peuvent pas être reconstituées avec les stocks actuellement au Soudan sans compromettre l'assistance destinée aux personnes vulnérables dans d'autres parties du pays.

Au total en 2022, 10,9 millions de personnes au Soudan auront besoin d'une assistance en matière de sécurité alimentaire et pour les moyens de subsistance.