Gambie: Message de remerciement du Partir démocratique Uni

communiqué de presse

Le leadership du Parti Démocratique Uni adresse ses remerciements les plus sincères à tous les Gambiens qui nous ont accordés leurs voix car partageant notre foi, vision et Programme de changement. Nous sommes grandement reconnaissants à tous les citoyens Gambiens qui ont consacré leurs temps et ressources pour se joindre à nous dans la campagne électorale. Beaucoup de Gambiens de la diaspora sont venus en Gambie. Ils n'étaient pas autorisés à exprimer leurs voix, néanmoins ils se sont joints à nous dans les tranchées en vue de promouvoir notre Programme et sensibiliser les communautés sur leur droit civique de voter.

Nous adressons également nos remerciements à tous ceux qui ont apporté leur soutien de manière inconditionnelle et discrète au Parti au moment où le besoin était fondamentalement nécessaire.

A nos financiers, nos partisans, nos champions et aux amis du Parti Démocratique Uni, nous leur adressons un profond remerciement pour leur foi et leur confiance dans les décisions que nous avons prises en votre nom. Toutes ces personnes citées ont placé avant toute chose l'intérêt supérieur de la Gambie et sont dévouées à la cause du Parti Démocratique Uni car elles placent le bien-être de la Gambie et des Gambiens au-dessus de leurs intérêts individuels et personnels.

Nous sommes fiers aujourd'hui de faire partie de l'histoire de la Gambie et de nous tenir aux côtes des personnes qui se sont opposées au statut quo et se sont battues pour la paix et la justice. Malheureusement, ils ne sont pas la aujourd'hui pour acclamer la démocratie pour laquelle ils ont consacré toutes leurs vies. Nous adressons nos remerciements les plus sincères à tous nos partisans, membres et sympathisants pour leur soutien infatigable et pour avoir mis l'intérêt supérieur de la Gambie au-dessus de tout.

Nos remerciements les plus chaleureux et les plus profonds à nos hôtes des communautés de Barra et de Passamas dans le département de Wuli ainsi que dans les villages de Kartong et Songkunda dans le département de Kantora pour l'excellent accueil dont nous avons bénéficié durant la Tournée Nationale du Programme de Cinq Points et pendant la Campagne Présidentielle. Dans la même veine, nous adressons nos remerciements à tous les agents de sécurité qui ont assuré la sécurité de l'équipe de campagne du Parti Démocratique Uni.

Nous saluons avec appréciation et gratitude nos partisans de base pour avoir choisi d'être du bon côté de l'histoire, et ce, en mettant l'intérêt supérieur du pays au-dessus de tout et en demeurant calme, déterminé et respectueux de la loi.

Bien que la pétition électorale du parti contestant le résultat de l'élection présidentielle du 4 Décembre ait été rejetée par la Cour Suprême, nous devons nous préparer pour les deux prochaines échéances électorales qui s'annoncent importantes et cruciales. Notamment les élections parlementaires et locales qui auront lieu respectivement en 2022 et 2023. Nous vous implorons tous et chacun de vous à concentrer vos efforts sur ces deux prochaines échéances électorales en vue de nous permettre non seulement de maintenir, mais également renforcer et consolider notre présence dans ces illustres institutions.

Le Parti Démocratique Uni a lutté, et ce, depuis 1996 contre l'injustice envers toute personne en Gambie désirant bénéficier équitablement de la protection de la loi. Cela est l'objectif du combat de notre parti et constitue la base de notre credo - Paix, Justice et Progrès. La lutte contre l'injustice a toujours été et continuera d'être le fondement de notre contribution à la démocratie en tant que parti politique et citoyens respectables de notre société.

Au fur et à mesure que la lutte continue, je prie pour que la Gambie et ses citoyens continuent de bénéficier des bénédictions et largesses de Dieu Tout-Puissant.

Mes meilleurs vœux de Nouvel An, Dieu vous bénisse tous, Dieu bénisse la Gambie !

Membre de l'Assemblée Nationale, Secrétaire Général et Leader du PARTI DEMOCRATIQUE UNI

29 DECEMBRE 2021

La Cour Suprême rejette la pétition électorale du Parti Démocratique Uni et impose une amende de 100.000 dalasis au parti