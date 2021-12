Sénégal: Secteur tertiaire - Une bonification de 2,6% au troisième trimestre 2021

En rythme trimestriel, la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume Cvs, a connu une croissance de 2,6% au troisième trimestre de 2021.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce résultat est en liaison avec la performance des services d'information et de communication (+11,9%), d'administration publique, d'enseignement et de santé (+2,5%), des activités immobilières (+1,7%), des services aux entreprises (+1,3%), de transport (+1,2%) et dans une moindre mesure du commerce (+0,2%).

Par rapport au trimestre correspondant de 2020, la valeur ajoutée du secteur tertiaire s'est accrue de 10,6% en volume. Cette croissance est imputable à la bonne tenue des services d'information et de communication (+44,3%), des services aux entreprises (+12,2%), du commerce (+8,7%), des activités financières et d'assurance (+8,1%), du transport (+6,1%), des activités d'administration publique, d'éducation et de santé (+4,9%) et des activités immobilières (+4,8%).

L'évolution des services d'information et de communication est expliquée par celle des services de télécommunications, matérialisée par la hausse de son chiffre d'affaires (+36,2%), comparé au même trimestre de 2020.