Cameroun: Promotion du patriotisme - Un monument dédié à Yaoundé

Cette œuvre en cours de réalisation a été présentée aux grands conseillers lors d'une session extraordinaire de la Communauté urbaine de Yaoundé.

" Monument Patriote " est le nom du monument en construction au lieu-dit " Rond-point des services du Premier ministre " ou " Rond-point Hilton ", selon les usagers. Ce nom a été adopté par les membres du Conseil de la Communauté urbaine de Yaoundé, réunis en session extraordinaire à l'Hôtel de ville le 29 décembre dernier. Cette rencontre présidée par Luc Messi Atangana, maire de la ville a eu pour objet la restitution des travaux en Commissions à l'effet de donner un nom à ce nouveau monument.

Cette œuvre, a indiqué l'édile de la capitale, est construite dans le but de donner des noms définitifs à certaines places de la capitale. " Le nom " Monument patriote " a donc été adopté pour cet espace sur lequel de nombreux noms étaient accolés. Un choix qui se justifie à la fois par l'ensemble des composantes historique, esthétique, des symboles et même de notre vécu quotidien pour exalter et magnifier le patriotisme ", a révélé Luc Messi Atangana.

Cet ouvrage, destiné à perpétuer un souvenir et de rappeler un évènement est l'expression de l'amour que portent tous les Camerounais à l'égard de leur patrie. Le " Monument Patriote " marquera aussi l'exaltation du vivre ensemble et la volonté de construire une nation Une et indivisible.

Comme le monument de la Réunification construit au début des années 1970 pour célébrer la réunification du Cameroun, ce dernier ouvrage rappelle que la diversité culturelle du Cameroun est une richesse que chaque citoyen est appelé à mettre œuvre. Prenant part aux travaux, le préfet du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent a salué cette initiative, avant d'inviter l'exécutif de la ville de Yaoundé à poursuivre les actions d'assainissement mises en œuvre au-delà de la Coupe d'Afrique des nations de football qui démarre le 9 janvier prochain.