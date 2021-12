Cameroun: Richesse historique et culturelle du Cameroun - Un potentiel à valoriser

Le sujet était au menu de l'audience accordée le 29 décembre par le ministre des Relations extérieures, Mbella Mbella, au nouveau directeur du Centre du Patrimoine mondial de l'Unesco, Lazare Eloundou Assomo.

Le Cameroun est béni par l'histoire, la géographie et sa culture riche et diversifiée. Ceci représente un énorme potentiel que lui envient d'autres pays. Un potentiel qui peut être mieux valorisé, protégé et conservé, de l'avis de Lazare Eloundou Assomo. Le nouveau directeur du Centre du Patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a été reçu en audience, le 29 décembre, par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella. Pendant une quarantaine de minutes, les deux personnalités ont passé en revue la coopération entre l'organisme onusien et le Cameroun. Il a notamment été question de l'inscription de plusieurs sites camerounais au patrimoine mondial ou sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. A ce jour, le fruit des démarches entamées par divers acteurs reste attendu en ce qui concerne, respectivement, le site de Bimbia dans le Sud-Ouest, et le festival Nguon.

Lazare Eloundou Assomo est également venu rendre visite au Minrex pour réitérer ses remerciements au président de la République, Paul Biya, et à l'ensemble du gouvernement camerounais de l'avoir soutenu. Le Camerounais est en effet le premier africain à occuper la prestigieuse fonction de directeur du Centre du Patrimoine mondial de l'Unesco. Le chef de l'Etat lui a d'ailleurs adressé une lettre officielle de félicitation suite à cette ascension.