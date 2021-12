Cameroun: Nouvel an - Paul Biya parle à la Nation

Dans son traditionnel message du 31 décembre, le président de la République va faire le bilan de l'année qui s'achève et dévoiler les projections pour 2022.

Au Cameroun, comme chez les compatriotes établis à l'étranger, le temps va suspendre son vol ce soir, à l'occasion du message du président de la République à la Nation. En effet, et comme il est de tradition, le président Paul Biya va s'adresser aux Camerounais pour tirer les leçons de l'année 2021 qui s'achève et faire des projections pour 2022. Si l'exercice n'est pas nouveau pour le chef de l'Etat, il intervient pour la seconde fois dans le contexte de crise sanitaire que le monde traverse en raison de la pandémie à coronavirus qui connaît une nouvelle flambée dans certains pays. Comme en 2020, lors de la découverte des premiers cas dans la plupart des pays dans le monde, l'année qui s'achève aura elle aussi, été gravement marquée de l'empreinte du Covid-19. Même s'il faut le noter, les Etats concernés ont continué à appliquer des thérapies pour la relance économique. Même si l'on est pourtant loin du bout du tunnel avec la résurgence de nouveaux variants de la maladie.

Une invitation qui vaudra son pesant d'or à quelques jours de l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations, Can TotalEnergies 2021 que le Cameroun accueille. Un cadeau du président de la République à la jeunesse sportive du continent. D'importantes infrastructures ont été réalisées à cette occasion par les pouvoirs publics. Une Can qui intervient après le Championnat d'Afrique des nations (Chan) que le Cameroun a abrité du 16 janvier au 7 février 2021, et dont la parfaite organisation a été saluée par tous. Une compétition sportive qui devrait se situer en bonne place dans le discours du président de la République, au même titre que la situation sécuritaire du pays. Le Cameroun, qui continue de faire face aux exactions de la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord, a dû revoir au cours de l'année qui s'achève, sa stratégie de riposte en raison des changements survenus au sein de la nébuleuse Boko Haram. Des foyers de tension persistent dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest où le gouvernement déploie toujours des efforts et des moyens pour mettre à l'abri les populations face aux actions terroristes.

La première année de fonctionnement des régions, collectivités territoriales décentralisées, devrait également retenir l'attention du président de la République. Si cette période a été réservée à la mise en place effective de de ces entités, le chef de l'Etat veille du reste personnellement à ce que les attentes des populations sur le terrain soient satisfaites. On peut le comprendre à la lueur des décrets signés par ses soins le 28 décembre dernier et qui viennent permettre aux régions de se doter des administrations nécessaires pour leur fonctionnement, de même qu'ils les fixent sur leurs premières compétences. Occasion donc pour lui de réitérer son ambition de voir ce processus prendre véritablement son envol pour le bien-être des Camerounais. Le président de la République aura également ce soir, l'occasion de fixer le cap pour l'année 2022 qui commence demain. En clair, c'est un grand moment de communion entre un chef de l'Etat et son peuple qui est attendu ce jour.