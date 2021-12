Maroc: La MAP, une production variée et un ancrage audiovisuel renforcé en 2021

Rabat — Les statistiques de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) en 2021 font ressortir une production riche et variée, tous supports confondus, avec une forte présence des produits audiovisuels (M24 et RIM-Radio), dans une conjoncture marquée par l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur différentes activités au Maroc et dans le monde.

Ainsi, la MAP, en tant que pôle public d'information, a publié un total de 290.638 dépêches durant l'année 2021, contre 272.714 dépêches en 2020, soit une hausse d'environ 6%.

Les catégories "régions et société" et "économie et finances" ont occupé respectivement 16,26% et 14,09%, alors que les informations traitant de l'actualité politique, parlementaire, partisane et syndicale ont représenté 10,57%, du total de la production de l'Agence en 2021.

Pour leur part, les informations sportives ont occupé plus de 11,86% du total des dépêches publiées durant l'année qui s'achève, contre 4,56% et 4,81% respectivement pour les informations "culturelles et médiatiques" et les sujets touchant à l'environnement.

Pas en reste, la couverture de l'actualité internationale a représenté 28,1% du total de la production de l'Agence à la faveur du vaste réseau international de la MAP, alors que les activités gouvernementales ont occupé environ 2%. Les catégories restantes représentent 7,81%.

En 2021, la MAP a continué de donner de l'importance aux produits à grande valeur ajoutée comme la vidéo, l'audio, la photo et l'infographie. Ainsi, les couvertures vidéo se sont élevées à 2.938 sujets (en hausse de 17%) et les audios ont atteint 2.942 (+7%). La MAP a également produit 33.556 photographies (+6%) et 3.327 infographies, en hausse de 76,5% par rapport à 2020.

Par ailleurs, l'année 2021 a connu la création d'un nouveau site d'information spécialisé. Il s'agit de "mapdata.ma", qui propose des contenus diversifiés basés sur des faits d'actualité, des enquêtes et des recherches statistiques. Cette plateforme vient renforcer la panoplie de sites que compte déjà l'Agence et qui ont enregistré des audiences très importantes durant l'année.

Ainsi, l'ensemble des sites web de la MAP ont enregistré plus de 7,39 millions de visites en 2021, avec un engouement plus particulier pour mapexpress.ma (plus de 2,2 millions de visiteurs), mapnews.ma (plus de 1,6 million visiteurs) et les sites régionaux qui ont totalisé plus de 1,1 million de visiteurs.

Dans le cadre de sa présence renforcée sur les plateformes virtuelles, l'Agence a enregistré quelque 84.588 visiteurs des différentes newsletters produites par l'Agence en 2021.

Sur les réseaux sociaux, la MAP poursuit sa présence avec 6.325 posts sur Facebook, 5.825 tweets, 271 posts sur Instagram et 394 posts sur LinkedIn. La MAP a ainsi posté un total de 12.544 contenus sur ces réseaux sociaux sous tous les formats (texte, photo, vidéo et audio).

Une production audiovisuelle renforcée

2021 a été, également, l'année de la consolidation de la production audiovisuelle de la MAP. Ainsi, RIM-Radio, la radio d'information en continue de l'Agence, a bouclé ses séances d'information en direct (au nombre de six) pour couvrir toute la journée de 6H00 à minuit et lancé plusieurs émissions thématiques.

RIM-Radio a reçu durant l'année qui s'achève 264 invités, qui ont contribué à l'analyse et le décryptage des faits d'actualité qui ont marqué l'année.

Concernant la production des podcasts, le site web de RIM-Radio a connu la publication de 20.510 sujets.

De son côté, M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, est passée, en 2021, au direct pour présenter deux séances d'information de trois heures chacune avec des rediffusions. Ces séances de direct sont ponctuées par des invités (experts, académiciens, responsables, artistes et écrivains ... etc), qui analysent et commentent les informations du jour. Ils sont 130 invités qui ont fait un passage sur le plateau de M24, depuis le lancement du direct en octobre dernier.

M24 a lancé également en 2021 plusieurs émissions, comme "M Auto", le magazine automobile, "Aalam Shahrazade", qui jette la lumière sur la vie personnelle et professionnelle de stars de divers horizons, et "Bi kouli hodoue", un espace de débat serein sur l'actualité politique, économique, culturelle, artistique et sportive.

Pour ce qui est des comptes sur les réseaux sociaux de M24TV et DIB News, le site d'information dédié aux jeunes, ils ont enregistré respectivement un total de 8.937 et 1.946 contenus publiés.

Le support papier, un autre terrain d'action de la MAP

Concernant le support papier, la MAP a édité durant l'année qui s'achève 254 numéros de son quotidien "Maroc Le Jour" et autant pour "Al Yaoum Al Maghribi". L'Agence a également enrichi les kiosques par 11 numéros de son magazine mensuel BAB (langue française) et 11 autres de sa version arabe.

L'année 2021 a été marquée également par l'édition par la MAP d'un nouveau magazine trimestriel dédié à la diversité des cultures maghrébines, intitulé "Maghreb 1", qui est actuellement à son 4ème numéro en français et 3ème pour l'arabe.

L'Agence marocaine de presse a aussi publié l'Album MAP 2021, ses yearbooks "Maroc Factuel", "Nouvelles du Maroc" et deux ouvrages: "Figures de la presse marocaine" et "MAP, une certaine histoire du Maroc 1959-2020".

S'agissant du service de veille, "MAP Intelligence", il a mis à la disposition de ses clients plus de 2.496 bulletins de veille sur différentes thématiques.

Pour ce qui est du service SMS, la MAP a envoyé, durant toute l'année 2021, plus de 5.295 textos en langues arabe et française.

Institution stratégique et pôle public d'information, l'Agence a terminé l'année par le lancement de sept webradios thématiques musicales, dans une démarche inédite de diversification de ses produits culturels. Il s'agit de tarabradio.ma, radiomaloulou.ma, radioandalousies.ma, radiotamazgha.ma, worldofaita.ma, radiosamaa.ma et dibradio.ma.