Congo-Kinshasa: Message de Noël - ACN - Pourquoi Jésus-Christ devrait-il naître qu'à Bethlehem ?

"Pourquoi Jésus-Christ devrait-il naître qu'à Bethlehem ?", tel a été le thème abordé par l'Assemblée Chrétienne de Ngaliema, ACN en sigle, lors de la commémoration de la Noël, fête de nativité de Jésus-Christ, le 24 décembre 2021. Ce thème a été choisi par le Pasteur Gauthier Mafuta de l'ACN, situé dans la commune de Ngaliema, quartier maman Yemo.

L'homme de Dieu a, lors de cette journée de la célébration de la fête de noël, exhorté son église à comprendre le pourquoi le Christ devrait-il naître qu'à Bethlehem. Se basant sur les écrits du livre de Michée, dans son 5ème chapitre, 2ème verset, le pasteur Gauthier Mafuta a fait savoir que Bethlehem était la toute petite ville de l'époque qui ne figurait même pas dans la cartographie d'Israël.

"Il y avait Gilgal, Siloé, Galaad, Sion et même Jérusalem, et pourquoi est-il né qu'à Bethlehem ? ", s'est-il interrogé dans sa prédication. Allant plus loin, le révérend Gauthier Mafuta a dévoilé la signification du nom "Bethlehem". Selon lui, "Bethlehem" est un nom composé de mots hébreux, "Beth" qui signifie maison, "El" : une partie du nom d'Elohim et "Hem" : pain. Dans l'ensemble, "Bethlehem" signifie "la maison de pain de Dieu". Le berger a fait savoir à ses fidèles que Jésus-Christ est né en Bethlehem, parce que c'était le dessein de Dieu. Parce qu'il était le pain de vie et l'eau de la vie. Et cette ville était le centre des pains en Israël et là où se trouvait une meilleure source d'eau d'Israël que David, même en exil, désira cette eau de Bethlehem.

S'agissant du mois de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Dieu a fait une mise au point à son église en soulignant que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Parce qu'en Israël, c'est l'hiver, il fait très froid en Israël et en tant qu'un Agneau, il ne devrait pas naître en décembre. Il est né au mois d'avril. Il a également ajouté pour éclaircir son Assemblée que célébrer cette fête le 25 décembre, c'est juste parce que c'est le jour choisi pour commémorer la naissance de notre sauveur, mais pas parce qu'il est né ce jour-là.